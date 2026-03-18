Арбелоа: «Мы выиграли 5:1, а это непросто против такой команды»

сегодня, 09:32
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа в интервью Amazon Prime прокомментировал выездную победу над «Манчестер Сити» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По сумме двух игр испанский клуб выиграл со счетом 5:1 и вышел в четвертьфинал турнира.

Я очень рад. Мы обыграли «Манчестер Сити» дома, и все знают, как это сложно. В итоге мы выиграли 5:1, а это непросто против такой команды, с таким тренером, как Пеп, поэтому я действительно счастлив.

Мы знали, что «Сити» будет прессинговать нас и попытается забить в первые 15-20 минут. И, возможно, нам немного больше нужен был мяч. Но после пенальти ситуация изменилась, и нам стало немного легче.

Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:19, ред.
Все пишут что Сити в кризисе, и это уже не та команда. Народ, вы забываете что Реал в таком же положении что и Сити, у Мадрида полная перестройка, кризис, смена поколений итд. Почти все легенды покинули команду, команда молодая, тренер тоже, и им лет 10 нужно будет чтобы опять собрать идеальный сбалансированный топ коллектив, и я бы сказал что ЛЧ им не видать в это время, но это РЕАЛ МАДРИД, и я не удивлюсь если у них получится это сделать
6utv7v4pvhut
6utv7v4pvhut
сегодня в 10:07
Просто положили Сити на обе лопатки.
Drosmo
Drosmo
сегодня в 09:56
То что обыграли Сити и прошли дальше, конечно молодцы, но Арбелоа тоже сильно бы не кичился таким проходом. По первой игре вопросов нет, переиграли горожан в чистую, а Вальверде выдал просто матч жизни. А вот во второй игре, давайте будем честны, Реалу очень повезло с ситуацией, в которую загнал свою команду Бернорду Силва. Да, если бы Силва не отбил мяч локтём, то это был бы гол, так как мяч летел в ворота, и Доннарумма уже никак не успевал, и это было бы 4-0 по общему счёту. Но Сити оставался бы в полном составе, и учитывая с каким напором играли горожане с первых минут, и какие моменты создавали, неизвестно что могло случится бы по ходу матча.

Так что да, победа чистая, без вопросов, но вешать ордена на грудь за победу во второй игре, как по мне не слишком уместно.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:53
Вы выиграли у команды, которая уже длительное время находится в кризисе — не стоит преувеличивать всемирно-историческое значение этого результата. Хватит разговаривать, надо готовиться к следующему этапу. Реал Мадрид всегда, по определению, обязан бороться за главный трофей любого турнира, в котором он принимает участие.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:46
После первой игры все было ясно
112910415
112910415
сегодня в 09:44
это была славная охота !
fm3s58w7fqwe
fm3s58w7fqwe
сегодня в 09:36
Это уже совсем не та команда
