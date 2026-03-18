Арбелоа: «Мы выиграли 5:1, а это непросто против такой команды»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа в интервью Amazon Prime прокомментировал выездную победу над «Манчестер Сити» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
По сумме двух игр испанский клуб выиграл со счетом 5:1 и вышел в четвертьфинал турнира.
Я очень рад. Мы обыграли «Манчестер Сити» дома, и все знают, как это сложно. В итоге мы выиграли 5:1, а это непросто против такой команды, с таким тренером, как Пеп, поэтому я действительно счастлив.
Мы знали, что «Сити» будет прессинговать нас и попытается забить в первые 15-20 минут. И, возможно, нам немного больше нужен был мяч. Но после пенальти ситуация изменилась, и нам стало немного легче.
Так что да, победа чистая, без вопросов, но вешать ордена на грудь за победу во второй игре, как по мне не слишком уместно.
