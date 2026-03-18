Гвардиола: «У нас впереди светлое будущее, мы вернемся»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался после поражения от «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

По сумме двух игр английская команда проиграла со счетом 1:5 и завершила выступление в турнире.

Они всегда демонстрировали [невероятный боевой дух]. Проигрывать 3:0, а потом 4:0, играя вдесятером против одиннадцати — это тяжело, почти невозможно. Анализируя матч, мне нравится, как мы начали и играли. Конечно, я бы предпочел играть в полном составе, но в футболе бывают такие ситуации.

«Реал» — выдающаяся команда, и они наказывают за ошибки. У нас впереди светлое будущее, и в следующем сезоне мы вернемся. Мы извлечем уроки из этого.

Спорт — это вызов. Мы поздравляем мадридцев, а сами вернемся домой с ощущением, что не смогли сыграть как следует в формате 11 на 11, чтобы понять, что же произошло.

В следующем сезоне я не знаю, что будет, но, конечно, для Хусанова, Шерки, Семеньо это первый опыт выступления в Лиге чемпионов. На это нужно время. Я вижу много хороших игроков и много положительного.

Первые 15 минут там и первые 20 минут здесь довольно хорошо нас характеризуют. Здесь мы говорили, что отыграть 3:0 — сложно, почти невозможно, но давайте попробуем. Мы были близки к этому.

Даже если бы мы забили и играли 11 на 11, неизвестно, что бы произошло.