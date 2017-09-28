Агуэро получил повреждения рёбер в результате автомобильной аварии в Нидерландах

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро получил повреждения, попав в автомобильную аварию в Амстердаме. Об этом информирует издание Goal со ссылкой на множественные источники в Аргентине. Сообщается, что 29-летний форвард отправился в столицу Нидерландов на концерт колумбийского музыканта Малумы. Такси, на котором Агуэро ехал в аэропорт после выступления, врезалось в столб. Отмечается, что аргентинец был пристёгнут ремнями безопасности, но всё равно получил повреждения рёбер.

Напомним, в поединке 5-го тура АПЛ Агуэро отметился хет-триком в ворота «Уотфорда» (6:0).

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