Гулам согласовал новый контракт с «Наполи»

Защитник «Наполи» Фаузи Гулам согласовал новый контракт с неаполитанским клубом, рассчитанный до 2022 года.

Согласно информации итальянских СМИ, зарплата футболиста возрастет с 800 тыс. евро до 2,5 млн евро, а сумма отступных составит 40 млн евро для топ-клубов и 27 — для всех остальных.

Ранее сообщалось, что агент футболиста настаивал на клаусуле размером в 18 млн евро, тогда как «Наполи» не собирался включить в соглашение этот пункт вообще.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте