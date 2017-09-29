Данильянц возглавил академию «Рубина»

Иван Данильянц назначен руководителем программы развития молодежного футбола ФК «Рубин».

С 2009 по 2013 года специалист уже работал с молодежью казанского клуба. Через два года Данильянц возглавил «Ростов», где работал вместе с Курбаном Бердыевым — вице-президентом и тренером.

В июне текущего года Бердыев покинул «Ростов» и был назначен главным тренером «Рубина». В Казань переехал и Данильянц, заняв должность старшего тренера клуба.

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