Пато: «Я провел прекрасные годы в „Милане“ и скучаю по Италии»

Бывший нападающий «Милана» Пато, ныне выступающий в составе китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь», не исключает, что однажды может вернуться в Европу:

«Я прибыл в „Челси“ в переходной период. Всё шло не так, как я надеялся. В „Вильярреале“ все складывалось хорошо, я регулярно играл и наладил отличное взаимопонимание с напарниками, но в футболе перемены происходят быстро. Вот я и здесь.

Этим летом со мной контактировали некоторые европейские клубы, но я рад, что остаюсь здесь и помогаю футболу в Китае расти.

Я провел прекрасные годы в „Милане“, осталось так много счастливых воспоминаний. Все знают, что я скучаю по Италии и возвращаюсь туда, когда есть возможность. Посмотрим, что будет дальше...»

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