Бош: «Я сочувствую Анчелотти»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош с грустью воспринял новость об увольнении наставника «Баварии» Карло Анчелотти:
«Прежде всего, увольнение коллег всегда очень меня разочаровывают. Я ему сочувствую, но не знаю, что на самом деле произошло. Как и не знаю причин, почему Анчелотти решили уволить. Как тренера и человека подобные новости меня разочаровывают. Больше мне добавить нечего».
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Учитывая то, что Дортмунд давно уже стал фарм-клубом Баварии - это вполне актуально.
Учитывая то, что Дортмунд давно уже стал фарм-клубом Баварии - это вполне актуально.