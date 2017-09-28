Бекхэм: «Я скучаю по „Милану“»

Знаменитый в прошлом полузащитник Дэвид Бекхэм вспомнил о временах, проведенных в составе «Милана»:

«У меня много прекрасных воспоминаний об игре в „Милане“. Это было нечто особенное. Клуб, фанаты и весь город встретили меня с распростертыми объятиями. Мне нравилось играть в Италии и в „Милане“. Я скучаю по „россонери“ — так же, как и по стране.

Новые хозяева? Хоть я и очень уважаю прежних владельцев, но должен сказать, что при новых градус ожиданий гораздо выше. Надеюсь, что „Милан“ сумеет вернуться к борьбе и задачам, к которым клуб привык. Серия А — по-прежнему один из самых плотных и ярких чемпионатов в мире.

Сожаления? Нет, не испытываю. Я играл за клуб, который любил с детства — „Манчестер Юнайтед“. Я выиграл всё, что мог, играл в лучших командах по всему миру и знакомился с разными культурами. Так что я рад. У меня была хорошая карьера.

Должность тренера? Нет, эта роль меня никогда не интересовала».

В августе стало известно, что Бекхэм станет послом «Реала».

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