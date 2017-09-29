Гвардиола: «Месси — прелесть. Он делает лучше и тренеров, и своих одноклубников»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ранее тренировавший «Барселону», считает, что нападающему «блаугранас» Лионелю Месси отлично бы подошла английская Премьер-Лига:

«Это лучший игрок всех времен. Месси — прелесть. Он делает лучше и тренеров, и своих одноклубников.

Лионель бы отлично смотрелся в Премьер-Лиге. И все же думаю, что „Барселона“ — подходящий для него клуб, чтобы завершить карьеру».

Напомним, что после поединка со «Спортингом» Месси вышел на третье место по количеству матчей за «Барселону».

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