Гвардиола: «Месси — прелесть. Он делает лучше и тренеров, и своих одноклубников»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
21:30 сегодня Шальке-04 -:- Байер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Краснодар
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
21:45 сегодня Монако -:- Монпелье
  • Главные новости
  • Все новости
14:33
Роналду — лучший игрок недели в Лиге чемпионов34
12:20
Смертин: «Россия стала первой страной в мире, запустившей мониторинг по борьбе с расизмом»25
10:51
Немецкие клубы впервые в истории проиграли 6 матчей за одну еврокубковую неделю66
10:15
Рейес прибыл в Шанхай, чтобы заменить Карлоса Тевеса3
07:19
Агуэро получил повреждения рёбер в результате автомобильной аварии в Нидерландах36
15:40
Данильянц возглавил академию «Рубина»0
15:02
Зобнин поделился с болельщиками новостями о процессе восстановления18
14:50
Манчини поддержал пострадавшего в аварии Агуэро7
14:42
Писарро будет выступать в «Кельне» до конца сезона2
14:15
Показавший средний палец Алли дисквалифицирован на один матч сборной Англии12
14:01
Гулам согласовал новый контракт с «Наполи»2
13:51
Булыкин: «„Зенит“ способен дойти до финала Лиги Европы»24
13:46
Иско: «„Реал“ не теряет уверенности во время неудачных серий»5
13:34
Нигматуллин: «Пришли с сыном к выводу, что „Фастав“ мог бы играть в ПФЛ»6
13:24
Слуцкий: «Изменений много не будет. „Халлу“ нужно ядро»19
13:14
«Мордовия-Арена» может провести первый тестовый поединок 21 апреля9
12:34
Бекхэм: «Я скучаю по „Милану“»13
12:12
Стив Коттерилл возглавил «Бирмингем Сити»2
12:02
Зеедорф может стать тренером «Олдхэм Атлетик»4
11:44
Реднапп: «Не вижу причин, почему Кейн должен уходить из „Тоттенхэма“»21
11:33
Хавбек «Ювентуса» Пьянич пропустит 3-4 недели3
11:24
Венгер: «Я молюсь, чтобы карьере Уилшира больше ничего не помешало»3
11:08
Аллегри советует игрокам «Ювентуса» беззаботно относиться к Лиге чемпионов5
10:34
Врачи «Манчестер Сити» оценят состояние Агуэро перед матчем с «Челси»12
10:25
Андре Силва: «Игроки „Милана“ расслабились и пропустили дважды, но такое случается»4

Гвардиола: «Месси — прелесть. Он делает лучше и тренеров, и своих одноклубников»

сегодня, 14:25

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ранее тренировавший «Барселону», считает, что нападающему «блаугранас» Лионелю Месси отлично бы подошла английская Премьер-Лига:

«Это лучший игрок всех времен. Месси — прелесть. Он делает лучше и тренеров, и своих одноклубников.

Лионель бы отлично смотрелся в Премьер-Лиге. И все же думаю, что „Барселона“ — подходящий для него клуб, чтобы завершить карьеру».

Напомним, что после поединка со «Спортингом» Месси вышел на третье место по количеству матчей за «Барселону».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
за
сегодня в 15:43
Гвардиола: "Моя прелесть!!!"
Napoleon Bonapart ответил Марк Аврелий
сегодня в 15:40
Марк Аврелий:
Какое лизоблюдство, ужас. Сразу же вспоминаются слова Ибрагимовича: Гвардиола не мужик, он был «домашним животным» Месси.
Здравствуйте!
Вы знаете, при всем моем уважении к Вам, но в данном случае, я не согласен с Вами. И Гвард, и Месси- два выдающихся человека! Они, всегда, поддерживали и поддерживают друг друга. Кто, может их порицать и кто, имеет на это право? Сейчас, в упор не видно, кто придет на смену Месси и Рону, поэтому, давайте уважать великих.
Всегда, с уважением к Вам.
Napoleon Bonapart
сегодня в 15:32
МЕССИ- ГЕНИЙ, а ГЕНИЙ- ВСЕГДА ПРЕЛЕСТЬ!!!!! Завистникам- завидовать!
Ty4ka98 ответил Рауль и Зидан
сегодня в 15:31
Рауль и Зидан:
Все будет не переживай . Шейх уже сказал что готовит самый большой трансфер в мире , который даже затмит трансфер Неймара . Президент Барсы уже сказал что сумма отступных у Месси по новому контракту составит 250 миллионов , да и Месси ещё контракт не продлил . Не спроста это все
По новому контракту сумма отступных у Месси составляет 400 миллионов евро, а не 250.
жменя семечек
сегодня в 15:31
как то не правдоподобно лизнул! наверно даже месси не понравилось
Дмитрий Аександров
сегодня в 15:26
Пеле еще жив.
Не надо короновать Месси.
cska plus
сегодня в 15:22
Прелесть? Кошмар, так я называю своих женщин.
Марк Аврелий
сегодня в 15:15
Какое лизоблюдство, ужас. Сразу же вспоминаются слова Ибрагимовича: Гвардиола не мужик, он был «домашним животным» Месси.
Рауль и Зидан ответил Ty4ka98
сегодня в 15:14
Все будет не переживай . Шейх уже сказал что готовит самый большой трансфер в мире , который даже затмит трансфер Неймара . Президент Барсы уже сказал что сумма отступных у Месси по новому контракту составит 250 миллионов , да и Месси ещё контракт не продлил . Не спроста это все
Рауль и Зидан
сегодня в 15:09
Что Хосепка ждёшь его летом у себя в Манчестере ?))
Конор MакГрегор
сегодня в 14:55
Пеп и то понимает,месся 0 был бы в Апл,а Роналду везде становился лучшим..
Конор MакГрегор
сегодня в 14:54
намекнул,что месся голум))
Overbeer
сегодня в 14:49
а тем временем: "Роналду — лучший игрок недели в Лиге чемпионов")
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 14:48
У пепчанского нездоровое влечение к Меси ! )))
lawr19730
сегодня в 14:44
Лысый 47)
Ty4ka98 ответил киэнджин
сегодня в 14:42
киэнджин:
Месси - это красота - он делает менеджеров лучше, он делает товарищей по команде лучше. по разному можно переводить, тут образный перевод связанный с его игрой на поле..
Да, а еще можно перевести, как "Месси - красотка" :)

Не самое лучшее слово для описания Месси, как по мне выбрал Гвардиола [The beauty].
Ty4ka98 ответил Gelious
сегодня в 14:40
Gelious:
"И все же думаю, что „Барселона“ — подходящий для него клуб, чтобы завершить карьеру" - как ловко завуалированно выразил нежелание тратить деньги на Месси
Будто Гвардиола бы свои деньги тратит на приобретение игроков... Думаю, если бы "Сити" мог бы купить Месси за 300-400 миллионов - они бы это уже сделали.

"И все же - "Барселона" для Месси подходящий клуб, чтобы завершить карьеру".
киэнджин
сегодня в 14:36
Месси - это красота - он делает менеджеров лучше, он делает товарищей по команде лучше.

по разному можно переводить, тут образный перевод связанный с его игрой на поле..
Hayden
сегодня в 14:34
    cevin cigan
    сегодня в 14:33
      Gelious
      сегодня в 14:33
      "И все же думаю, что „Барселона“ — подходящий для него клуб, чтобы завершить карьеру" - как ловко завуалированно выразил нежелание тратить деньги на Месси
      DXTK
      сегодня в 14:33
      Месси это прирожденный талант, Роналду это прирожденный симулянт.
      311
      сегодня в 14:31
      Пепка - очередная подстилка гнома!)
      marvel777 ответил zakirjan_87
      сегодня в 14:29
      zakirjan_87:
      Вспомнился Властелин колец и Фродо))) Моя прелесть......
      отдайте нашу прелеееесть в Мансити))
      zakirjan_87
      сегодня в 14:28
      Вспомнился Властелин колец и Фродо)))

      Моя прелесть......
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100