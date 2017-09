Манчини поддержал пострадавшего в аварии Агуэро

Наставник «Зенита» Роберто Манчини выразил слова поддержки нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Аргентинец попал в аварию, возвращаясь на такси после концерта в Амстердаме.

Напомним, что в свое время итальянский специалист возглавлял «горожан».

«Мне очень жаль, что Серхио Агуэро попал в аварию. Давай, парень, возвращайся побыстрее», - отметил Манчини на своей странице в Twitter.

I'm sorry for @aguerosergiokun car crash. Come on boy, come back 🔜