Манчини поддержал пострадавшего в аварии Агуэро

Наставник «Зенита» Роберто Манчини выразил слова поддержки нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Аргентинец попал в аварию, возвращаясь на такси после концерта в Амстердаме.
Напомним, что в свое время итальянский специалист возглавлял «горожан».
«Мне очень жаль, что Серхио Агуэро попал в аварию. Давай, парень, возвращайся побыстрее», - отметил Манчини на своей странице в Twitter.
I'm sorry for @aguerosergiokun car crash. Come on boy, come back 🔜— Roberto Mancini (@robymancio) 29 сентября 2017 г.
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