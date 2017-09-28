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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Слуцкий: «Изменений много не будет. „Халлу“ нужно ядро»

сегодня, 13:24
Халл СитиХалл Сити-:-Бирмингем СитиБирмингем СитиЗавтра в 17:00 Не начался

Наставник «Халл Сити» Леонид Слуцкий не считает, что его команда нуждается в кардинальных переменах:

«Нам нужно произвести изменения, но их не будет много. Когда перемен слишком много, команда попросту не сможет уловить игровой стиль, который нам нужен. Необходимо ядро, мы должны сохранять лидеров и игроков, которые осознают свою ответственность, учитывая нынешнее положение».

Напомним, в прошлом туре «тигры» на своем поле уступили «Престону». В субботу «Халл Сити» встретится с «Бирмингемом».

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VIPded
сегодня в 14:08
Удачи Викторовичу!
Caniggia
сегодня в 13:58
Если Халл сольёт Бирмингему, то говоруна Лёню попрут к чертям собачьим, пущай с ними ядра свои лепит.
spartach n1
сегодня в 13:57
В космосе без изменений ))
Mоnоlo
сегодня в 13:36
Халлу нужен тренер.
cevin cigan
сегодня в 13:32
Халу нужен "БУРГЕР!"
Бригант 669
сегодня в 13:27
нужно купить дзагоева, головина,березуцких с игнашевичем и акинфеева и будет ядро!!!))
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