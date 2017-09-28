Слуцкий: «Изменений много не будет. „Халлу“ нужно ядро»

Наставник «Халл Сити» Леонид Слуцкий не считает, что его команда нуждается в кардинальных переменах:

«Нам нужно произвести изменения, но их не будет много. Когда перемен слишком много, команда попросту не сможет уловить игровой стиль, который нам нужен. Необходимо ядро, мы должны сохранять лидеров и игроков, которые осознают свою ответственность, учитывая нынешнее положение».

Напомним, в прошлом туре «тигры» на своем поле уступили «Престону». В субботу «Халл Сити» встретится с «Бирмингемом».

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