Иско: «„Реал“ не теряет уверенности во время неудачных серий»

Полузащитник «Реала» Иско уверен, что победа над дортмундской «Боруссией» во втором туре Лиги чемпионов придаст его команде дополнительной уверенности:

«Поединок в Дортмунде получился зрелищным. Наверняка вы знаете, что мы здесь еще никогда не побеждали, но мы никогда и не теряем уверенности во время неудачных серий. Нам было очень важно обыграть „Боруссию“. Команда доказала свою состоятельность.

Дела в чемпионате пока не очень, но результат поединков не отражает количество моментов, которые мы имели. Просто не получилось довести дело до конца».

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