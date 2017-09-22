«Хоффенхайм» одержал победу над «Шальке»

«Хоффенхайм» дома одержал победу над «Шальке» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата Германии.
Зинсхайм, стадион «Райн-Некар-Арена»
«Хоффенхайм» – «Шальке-04» 2:0 (1:0)
Гол: Гайгер 13, Рупп 90+4.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Хюбнер, Кадержабек, Гайгер, Цубер (Шульц 73), Амири (Рупп 29), Нордтвейт, Гнабри (Вагнер 54), Крамарич, Ут.
Главный тренер: Юлиан Нагельсман.
«Шальке»: Фэрманн, Керер, Налдо, Настасич, Харит, Стамбули, Коноплянка, Майер, Калиджури, Маккенни (Горецка 74), Ди Санто (Бургшталлер 55).
Главный тренер: Доменико Тедеско.
Предупреждения: Майер 16, Хюбнер 58, Кадержабек 82, Эмболо 85, Вагнер 85.
Ранее, напомним, «Бавария» упустила победу над «Вольфсбургом» (2:2).
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