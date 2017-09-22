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17:00 Идет второй тайм, 79’ Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас
17:00 80’ Саутгемптон 0:1 Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 79’ Рединг 0:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 Матч завершен Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 65’ Алавес 1:2 Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Рома 3:1 Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
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19:30 сегодня Фенербахче -:- Бешикташ
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18:00 Идет первый тайм, 37’ Монпелье 0:0 ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
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«Хоффенхайм» одержал победу над «Шальке»

сегодня, 18:23
ХоффенхаймХоффенхайм2 : 0Шальке-04Шальке-04Матч завершен

«Хоффенхайм» дома одержал победу над «Шальке» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата Германии.

Зинсхайм, стадион «Райн-Некар-Арена»

«Хоффенхайм» – «Шальке-04» 2:0 (1:0)
Гол: Гайгер 13, Рупп 90+4.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Хюбнер, Кадержабек, Гайгер, Цубер (Шульц 73), Амири (Рупп 29), Нордтвейт, Гнабри (Вагнер 54), Крамарич, Ут.
Главный тренер: Юлиан Нагельсман.

«Шальке»: Фэрманн, Керер, Налдо, Настасич, Харит, Стамбули, Коноплянка, Майер, Калиджури, Маккенни (Горецка 74), Ди Санто (Бургшталлер 55).
Главный тренер: Доменико Тедеско.

Предупреждения: Майер 16, Хюбнер 58, Кадержабек 82, Эмболо 85, Вагнер 85.

Ранее, напомним, «Бавария» упустила победу над «Вольфсбургом» (2:2).

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Все комментарии
sir-5
сегодня в 18:34
Лидеры этого сезона!
старина
сегодня в 18:25
4-х минутные чемпионы ожидаемо влетели бравым парням Хоффенхайма
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