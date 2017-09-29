Озил и Гетце не вызваны в сборную Германии на матчи отбора ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил состав команды на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 против Северной Ирландии и Азербайджана. Отметим, что вне состава оказались полузащитник «Арсенала» Месут Озил и хавбек дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, который буквально недавно впервые с февраля вышел на поле в официальном матче.
Состав сборной Германии:
вратари: Кевин Трапп (ПСЖ, Франция), Бернд Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания);
защитники: Шкодран Мустафи («Арсенал», Англия), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси», Англия), Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йозуа Киммих (все – «Бавария»);
полузащитники: Юлиан Брандт («Байер»), Эмре Джан («Ливерпуль», Англия), Юлиан Дракслер (ПСЖ, Франция), Леон Горетцка («Шальке»), Тони Кроос («Реал», Испания), Томас Мюллер, Себастьян Руди (оба – «Бавария»);
нападающие: Лерой Сане («Манчестер Сити», Англия), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («Лейпциг»), Амин Юнес («Аякс», Голландия).
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Филипп Максимилиан сейчас класно играет.
Филипп Максимилиан сейчас класно играет.
6 игроков это уже вся сборная?
когда уже думать сами научитесь завистники фиговы
6 игроков это уже вся сборная?
когда уже думать сами научитесь завистники фиговы