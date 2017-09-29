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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Озил и Гетце не вызваны в сборную Германии на матчи отбора ЧМ-2018

сегодня, 17:31

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил состав команды на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 против Северной Ирландии и Азербайджана. Отметим, что вне состава оказались полузащитник «Арсенала» Месут Озил и хавбек дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, который буквально недавно впервые с февраля вышел на поле в официальном матче.

Состав сборной Германии:

вратари: Кевин Трапп (ПСЖ, Франция), Бернд Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания);

защитники: Шкодран Мустафи («Арсенал», Англия), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси», Англия), Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йозуа Киммих (все – «Бавария»);

полузащитники: Юлиан Брандт («Байер»), Эмре Джан («Ливерпуль», Англия), Юлиан Дракслер (ПСЖ, Франция), Леон Горетцка («Шальке»), Тони Кроос («Реал», Испания), Томас Мюллер, Себастьян Руди (оба – «Бавария»);

нападающие: Лерой Сане («Манчестер Сити», Англия), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («Лейпциг»), Амин Юнес («Аякс», Голландия).

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Все комментарии
Palex ответил Artuom
сегодня в 18:39
Artuom:
Вайгль например вместо Джана, который сейчас слабовато играет. Филипп Максимилиан сейчас класно играет.
Пожалуй соглашусь.
Марк Аврелий
сегодня в 18:28
Немцы и без них уверенно выиграют оба матча, хотя с Северной Ирландией в гостях придется повозиться.
Tommy Lee
сегодня в 18:27
Ну Гётце то понятно после травмы, а Озил не пригодиться в этот раз. И так полно исполнителей. Завидный выбор у Лёва.
Artuom ответил Palex
сегодня в 18:24
Palex:
Кого например?
Вайгль например вместо Джана, который сейчас слабовато играет.
Филипп Максимилиан сейчас класно играет.
Bavaria_M ответил Владимир Ушаков
сегодня в 18:23
Владимир Ушаков:
когда их немецкие игроки перейдут в Баварию тогда вызовет
    Bavaria_M
    сегодня в 18:22
    ну и хорошо. вообще не место этой пучеглахой жабе в сборной.
    The Frei
    сегодня в 18:19
    Главное чистого арийца Рюдигера вызвали...
    Artuom ответил Шуnя771
    сегодня в 18:19
    Шуnя771:
    Озил давно просится на выход...)
    В сборной Озил как раз таки всегда хорошо играет. Лёв его не взял потому что Озил сейчас востанавливается от небольшой травмы.
    Palex ответил Анд-м
    сегодня в 18:17
    Анд-м:
    Я не могу понять почему лёв не любит Боруссию Дортмунд? Опять не одного игрока.
    Кого например?
    Palex
    сегодня в 18:16
    А где Хектор?
    Шуnя771
    сегодня в 17:57
    Озил давно просится на выход...)
    weinmar
    сегодня в 17:52
    Ну Гетце-то немудрено! Зачем об этом писать?
    Владимир Ушаков ответил Анд-м
    сегодня в 17:50
    Анд-м:
    Я не могу понять почему лёв не любит Боруссию Дортмунд? Опять не одного игрока.
    когда их немецкие игроки перейдут в Баварию тогда вызовет
    старина
    сегодня в 17:45
    Марио и правда не в лучших кондициях после болезни.
    Анд-м
    сегодня в 17:43
    Я не могу понять почему лёв не любит Боруссию Дортмунд? Опять не одного игрока.
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