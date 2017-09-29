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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Кокорин стал игроком недели в Лиге Европы. Фернандеш — третий

сегодня, 16:13

Завершилось голосование за звание игрока недели в Лиге Европе. По мнению большинства болельщиков, лучшим футболистом тура стал форвард «Зенита» Александр Кокорин, отметившийся дублем в ворота «Реала Сосьедад». Игрок набрал 39% от всех голосов. На третьей позиции разместился полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш (13% голосов). Португалец забил 3 гола «Фаставу».

Второе место занял нападающий «Стяуа» Константин Будеску, набравший 24% голосов.

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Все комментарии
nikolah
сегодня в 17:12
заслуженно!
Остапчук 67
сегодня в 17:03
Пожалуй Кокорин заслужил этот титул.
Аденн
сегодня в 17:00
ну, а чё, зря что ле Кокоша так булками вертел. гы-гы
Завтра ответил 3ton
сегодня в 16:56
3ton:
Кокорин шикарно заиграл при Манчини Видно , Манчини направил его в правильную сторону, мимо баров и дискотек 😃
Он просто поставил его на родную позицию - оттянутый(второй) форвард. Кокорин так с Кураньи играл в "Динамо", и нужно сказать - эффективно. А Луческу его использовал как крайнего атакующего полузащитника(вингера), кем Кокорин играть не умеет.
melfel
сегодня в 16:53
Вот что значит тренер(Манчини) для футболиста. Кокорину повезло и теперь его не удержать в стремлении стать хорошим игроком. Таких тренеров в России не много к ним можно отнести Бердыева, Тарханова и все. Эти люди знают свое дело хорошо и футболисты у них раскрываются и прогрессируют.
kastites
сегодня в 16:53
Отлично
zenitforfun ответил The Frei
сегодня в 16:51
The Frei:
Да если бы в штрафной дерево росло бы, то Иванович так бы навесил что и от ствола мяч в ворота залетел бы.
деревья у вас в защите выросли,очень глубоко пустили корни - лето до 50 играть наверное будут. к ним в штрафную можно заходить как на прогулку - ни черта не сделают
Санчо Панса
сегодня в 16:51
Молодчик, Саня! Искренне за него рад) Теперь никто не посмеет сказать что-то негативное в адрес Кокорина. Пожалуй, что это его лучший сезон в карьере! Даже в столичном Динамо он так не играл.
Игорь Солнцев
сегодня в 16:50
Зенит рулит!
Tommy Lee ответил OLESOCC
сегодня в 16:46
OLESOCC:
Потому что болеешь за Локо.
Да не, я вообще за других болею (тебе не понравится), я по справдливости
Sully ответил Kumertau
сегодня в 16:46
Kumertau:
Будеску из "ФКСБ", а не "Стяуа"
так это и есть Стяуа... ФК Стяуа Бухарест
Tommy Lee ответил Kumertau
сегодня в 16:45
Kumertau:
Будеску из "ФКСБ", а не "Стяуа"
А это не одно и то же?
OLESOCC ответил Tommy Lee
сегодня в 16:45
Tommy Lee:
А я не согласен, Фернандеш уж точно лучше Кокорина на неделе был.
Потому что болеешь за Локо.
The Frei ответил zenitforfun
сегодня в 16:42
zenitforfun:
Заслуженный и правильный выбор! Особенно был шикарен 2-ой гол, вколоченный головой с подачи Ивановича
Да если бы в штрафной дерево росло бы, то Иванович так бы навесил что и от ствола мяч в ворота залетел бы.
ДСА
сегодня в 16:41
Вот это уже уровень! Уважуха.
008Maximus
сегодня в 16:38
Настало время сравнить Кокорина с Роналду
Kumertau
сегодня в 16:36
Будеску из "ФКСБ", а не "Стяуа"
3ton
сегодня в 16:35
Кокорин шикарно заиграл при Манчини
Видно , Манчини направил его в правильную сторону, мимо баров и дискотек 😃
жменя семечек
сегодня в 16:34
Кокорин продолжает поражать! причём на повал
alfranza
сегодня в 16:31
Наши бьют!
Tommy Lee
сегодня в 16:31
А я не согласен, Фернандеш уж точно лучше Кокорина на неделе был.
eaguar
сегодня в 16:29
Молодцы .
Sem25 ответил Gorbuncov
сегодня в 16:28
Gorbuncov:
Вот как человеку в Европу охота) Молодец !
При чем тут это? Он играть всегда умел, благо, данные шикарные. Как и самолюбие у парня есть.
zenitforfun
сегодня в 16:25
Заслуженный и правильный выбор! Особенно был шикарен 2-ой гол, вколоченный головой с подачи Ивановича
Алексей Гузман
сегодня в 16:22
Европейские болельщики тоже голосовали?:)) Не поверю!
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
сегодня в 16:14
ебой
Gorbuncov
сегодня в 16:14
Вот как человеку в Европу охота) Молодец !
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