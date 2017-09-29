Кокорин стал игроком недели в Лиге Европы. Фернандеш — третий

Завершилось голосование за звание игрока недели в Лиге Европе. По мнению большинства болельщиков, лучшим футболистом тура стал форвард «Зенита» Александр Кокорин, отметившийся дублем в ворота «Реала Сосьедад». Игрок набрал 39% от всех голосов. На третьей позиции разместился полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш (13% голосов). Португалец забил 3 гола «Фаставу».
Второе место занял нападающий «Стяуа» Константин Будеску, набравший 24% голосов.
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