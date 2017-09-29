Наингголан снова не попал в заявку сборной Бельгии на матчи отбора ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил заявку команды на матчи отборочного цикла ЧМ-2018 с командами Боснии и Герцеговины (7 октября) и Кипра (10 октября). В список опять не попал полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан.
Состав сборной Бельгии:
вратари: Коэн Кастельс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль»), Матц Зельс («Ньюкасл Юнайтед»);
защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба – «Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Селтик»), Лоран Симан («Монреаль Импэкт»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Томас Вермален («Барселона»), Джордан Лукаку («Лацио»), Томас Менье (ПСЖ).
полузащитники: Леандер Дендонкер («Андерлехт»), Янник Феррейра-Карраско («Атлетико»), Насел Шадли («Вест Бромвич»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед»), Торган Азар («Боруссия» М), Юри Тилеманс («Монако»), Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»), Эден Азар («Челси»), Стивен Дефур («Бёрнли»).
нападающие: Миши Батшуайи («Челси»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Кевин Миральяс («Эвертон»), Дрис Мертенс («Наполи»), Дивок Ориги («Вольфсбург»).
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