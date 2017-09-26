«Порту» одержал разгромную выездную победу над «Монако»

В рамках 2-го тура Лиги чемпионов (группа G) «Порту» удалось добыть уверенную выездную победу над «Монако». Отметим, что лидер Лиги чемпионов по количеству матчей за всё время Икер Касильяс сегодня провел свой 166-й матч в турнире.
Монако, стадион «Луи-Дозьем»
«Монако» – «Порту» – 0:3 (0:1)
Голы: Абубакар 31, Абубакар 69, Лайун 89
«Монако»: Бенальо, Жорже, Жемерсон, Глик, Сидибе, Диахаби (Каррильо 46), Лемар (Лопеш 63), Фабиньо, Моутиньо, Геззаль (Кейта 74), Фалькао.
Главный тренер: Леонарду Жардим.
«Порту»: Касильяс, Теллес, Маркано, Фелипе, Рикардe, Эррера, Данилу, Браими (Лайун 71), Оливейра (Рейес 86), Абубакар (Корона 71), Марега.
Главный тренер: Сержиу Консейсау.
Предупреждения: Диахаби 9, Оливейра 62, Сидибе 83
Судья: Славко Винчич.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Что с тобой стало сегодня???!!!!!
Что с тобой стало сегодня???!!!!!
А теперь посмотрите что стало с Монако. Разобрали до нитки и команда даже гол не может забить на своем стадионе самому слабому Порту на моей памяти, и это команда, которая рвала и сметала всех и вся в прошлом ЛЧ.
Будь Монако мешком сохранили бы состав и европейский футбол получил бы еще одну конкурентноспособную команду. Разве это было бы плохо? По моему это было бы великолепно.
И что же дальше? Ничего, попрощайтесь с одной из самых играющих команд последних лет и ждите очередные барса-реал, бавария-реал, реал-бавария в 100500 раз :)
А теперь посмотрите что стало с Монако. Разобрали до нитки и команда даже гол не может забить на своем стадионе самому слабому Порту на моей памяти, и это команда, которая рвала и сметала всех и вся в прошлом ЛЧ.
Будь Монако мешком сохранили бы состав и европейский футбол получил бы еще одну конкурентноспособную команду. Разве это было бы плохо? По моему это было бы великолепно.
И что же дальше? Ничего, попрощайтесь с одной из самых играющих команд последних лет и ждите очередные барса-реал, бавария-реал, реал-бавария в 100500 раз :)
И не скажешь что Порту так круты, уступили ведь дома Бешикташу.
И не скажешь что Порту так круты, уступили ведь дома Бешикташу.