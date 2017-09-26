«Порту» одержал разгромную выездную победу над «Монако»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Китай. Суперлига
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Румыния. Лига 1
  • Швейцария. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
19:00 сегодня Карабах -:- Рома
21:45 сегодня Базель -:- Бенфика
21:45 сегодня ЦСКА -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня ПСЖ -:- Бавария
21:45 сегодня Андерлехт -:- Селтик
21:45 сегодня Атлетико М -:- Челси
21:45 сегодня Спортинг -:- Барселона
21:45 сегодня Ювентус -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 сегодня ЦСКА (до 19) -:- Манчестер Юнайтед (до 19)
16:00 сегодня Кайрат (до 19) -:- Краснодар (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
23:41
«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем»298
23:39
«Манчестер Сити» не без труда одержал победу над «Шахтером»19
23:37
«Реалу» удалось добыть первую победу на стадионе «Боруссии»66
22:15
Диего Коста завершил переход из «Челси» в «Атлетико»16
17:25
Каррера вошел в символическую сборную бывших игроков, тренирующих участников ЛЧ-17/1840
23:57
«Наполи» одержал победу над «Фейеноордом»0
23:49
Хэт-трик Кейна принес «Тоттенхэму» победу над АПОЭЛом18
23:38
«Халл Сити» Слуцкого дома уступил «Престону»28
23:35
Хет-трик Бен-Йеддера позволил «Севилье» разгромить «Марибор»0
23:19
Голкипер «Спартака» Ребров получил травму12
23:00
Коста будет играть за «Атлетико» под 18-м номером2
22:33
Кейн повторил рекорд Джеррарда, забив в 4-х матчах Лиги чемпионов подряд10
22:13
Промес, Зобнин и Джано смотрят матч с «Ливерпулем» из ложи прессы6
22:06
Роналду делит с Раулем 3 место по количеству матчей в Лиге чемпионов8
22:04
Кавани - Неймару: «Кто ты такой? Думаешь, ты Месси?»19
21:57
Хавбек «Фейеноорда» Ван дер Хейден травмировался на разминке. Его место занял Тапиа0
21:40
Клопп: «Давайте сыграем в футбол»8
21:36
Каррера: «„Спартак“ должен играть с „Ливерпулем“ без страха»7
21:26
Фанаты «Ливерпуля» получили от воспитанников «Спартака» памятные футболки6
21:23
Промес намекнул, что будет смотреть матч с «Ливерпулем» на фанатской трибуне4
21:14
Роналду проведет свой 400-й матч за «Реал»16
21:05
«Монако» - «Порту»: стартовые составы2
20:57
«Боруссия» Д и «Реал» назвали составы на матч 2-го тура ЛЧ22
20:48
«Манчестер Сити» и «Шахтер» определились с составами16
20:39
«Спартак» - «Ливерпуль»: стартовые составы105

«Порту» одержал разгромную выездную победу над «Монако»

вчера, 23:39
МонакоМонако0 : 3ПортуПортуМатч завершен

В рамках 2-го тура Лиги чемпионов (группа G) «Порту» удалось добыть уверенную выездную победу над «Монако». Отметим, что лидер Лиги чемпионов по количеству матчей за всё время Икер Касильяс сегодня провел свой 166-й матч в турнире.

Монако, стадион «Луи-Дозьем»

«Монако» – «Порту» – 0:3 (0:1)
Голы:  Абубакар 31, Абубакар 69, Лайун 89

«Монако»: Бенальо, Жорже, Жемерсон, Глик, Сидибе, Диахаби (Каррильо 46), Лемар (Лопеш 63), Фабиньо, Моутиньо, Геззаль (Кейта 74), Фалькао.
Главный тренер: Леонарду Жардим.

«Порту»: Касильяс, Теллес, Маркано, Фелипе, Рикардe, Эррера, Данилу, Браими (Лайун 71), Оливейра (Рейес 86), Абубакар (Корона 71), Марега. 
Главный тренер: Сержиу Консейсау.

Предупреждения: Диахаби 9, Оливейра 62, Сидибе 83

Судья: Славко Винчич.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
zakirjan_87
сегодня в 00:02
Неожиданно, не думал что Монако так сольет матч
ошалевший ответил starche
сегодня в 00:00
starche:
Молодцы, тряхнули мешок!
зенит в четверг только сыграет же
Lazio-Kiev
сегодня в 00:00
Первый и третий голы впору в хрестоматию самых курьезных голов Лиги чемпионов записывать!😂😂😂
da da da ответил 10 seconds to stars
вчера в 23:56
10 seconds to stars:
На столько силён, что к примеру с МС может на равных играть?
ну дома вполне
starche
вчера в 23:52
Молодцы, тряхнули мешок!
John Travolta
вчера в 23:51
Монако!
Что с тобой стало сегодня???!!!!!
Nazi
вчера в 23:50
Все кому не лень хают направо налево поднимающиеся на ноги клубы мешками.

А теперь посмотрите что стало с Монако. Разобрали до нитки и команда даже гол не может забить на своем стадионе самому слабому Порту на моей памяти, и это команда, которая рвала и сметала всех и вся в прошлом ЛЧ.

Будь Монако мешком сохранили бы состав и европейский футбол получил бы еще одну конкурентноспособную команду. Разве это было бы плохо? По моему это было бы великолепно.

И что же дальше? Ничего, попрощайтесь с одной из самых играющих команд последних лет и ждите очередные барса-реал, бавария-реал, реал-бавария в 100500 раз :)
10 seconds to stars ответил da da da
вчера в 23:48
da da da:
Бешик сейчас силен
На столько силён, что к примеру с МС может на равных играть?
cevin cigan
вчера в 23:48
Ух.....монаки...пустили мой "пресс" под откос(обе забьют не сыграло!)заразы!
da da da ответил 10 seconds to stars
вчера в 23:45
10 seconds to stars:
Что творится с Монако?? Оо И не скажешь что Порту так круты, уступили ведь дома Бешикташу.
Бешик сейчас силен
10 seconds to stars
вчера в 23:44
Что творится с Монако?? Оо
И не скажешь что Порту так круты, уступили ведь дома Бешикташу.
4ever Ars
вчера в 23:44
Неожиданно...
dimagas1
вчера в 23:42
Удивили,уделали Жардима и его молодую команду.
Рауль и Зидан
вчера в 23:40
Икер просто красавец
Lucho Gonzalez
вчера в 23:40
Браво, Драконы! Довольно неожиданный результат)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100