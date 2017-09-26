«Порту» одержал разгромную выездную победу над «Монако»

В рамках 2-го тура Лиги чемпионов (группа G) «Порту» удалось добыть уверенную выездную победу над «Монако». Отметим, что лидер Лиги чемпионов по количеству матчей за всё время Икер Касильяс сегодня провел свой 166-й матч в турнире.

Монако, стадион «Луи-Дозьем»

«Монако» – «Порту» – 0:3 (0:1)

Голы: Абубакар 31, Абубакар 69, Лайун 89

«Монако»: Бенальо, Жорже, Жемерсон, Глик, Сидибе, Диахаби (Каррильо 46), Лемар (Лопеш 63), Фабиньо, Моутиньо, Геззаль (Кейта 74), Фалькао.

Главный тренер: Леонарду Жардим.

«Порту»: Касильяс, Теллес, Маркано, Фелипе, Рикардe, Эррера, Данилу, Браими (Лайун 71), Оливейра (Рейес 86), Абубакар (Корона 71), Марега.

Главный тренер: Сержиу Консейсау.

Предупреждения: Диахаби 9, Оливейра 62, Сидибе 83

Судья: Славко Винчич.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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