Гивен: «До сих пор не понял, как „Ливерпуль“ не обыграл „Спартак“»

Известный ирландский вратарь Шей Гивен недоумевает, как «Ливерпуль» не сумел обыграть «Спартак» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

«Я смотрел матч „Ливерпуля“ против „Спартака“ и до сих пор не могу понять, как „красные“ не увезли победу из Москвы. Мерсисайдцы создали много моментов и могли забивать пять или шесть мячей».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте