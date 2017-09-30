Гивен: «До сих пор не понял, как „Ливерпуль“ не обыграл „Спартак“»

Известный ирландский вратарь Шей Гивен недоумевает, как «Ливерпуль» не сумел обыграть «Спартак» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).
«Я смотрел матч „Ливерпуля“ против „Спартака“ и до сих пор не могу понять, как „красные“ не увезли победу из Москвы. Мерсисайдцы создали много моментов и могли забивать пять или шесть мячей».
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Хотя Ливерпуль конечно космос по меркам РПЛ, даже голову не давали поднять для точного паса - накрывали по 2-3 человека.
Хотя Ливерпуль конечно космос по меркам РПЛ, даже голову не давали поднять для точного паса - накрывали по 2-3 человека.
Не понять ирландцам .....
У нас все (кроме Горлуковича) понимают что это Ливер отскочил а не Спартак.......
Не понять ирландцам .....
У нас все (кроме Горлуковича) понимают что это Ливер отскочил а не Спартак.......