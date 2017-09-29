Рамос снова раскритиковал Пике

Защитник «Реала» Серхио Рамос раскритиковал высказывание Жерара Пике в Твиттере – игрок «Барселоны», которого освистывают в сборной Испании фанаты, поддержал грядущий референдум в Каталонии по поводу независимости от Испании.

«Сообщение Пике – не лучший ход, если вы хотите, чтобы испанские фанаты вас не освистывали. Возможно, это не лучший поступок для сборной. Но каждый может говорить то, что хочет».

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