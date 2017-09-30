Эль-Шаарави: «Не буду праздновать гол в ворота „Милана“»

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Миланом» в Серии А. Встреча состоится 1 октября.

«Предстоящий матч имеет особое значение для меня. Я всегда буду благодарен „Милану“. Ведь именно в „Милане“ я забил свой первый гол в Серии А, первый гол в Лиге чемпионов. Я сделал в „Милане“ первые шаги, которые позволили мне стать игроком. Я не праздновал два предыдущих гола в ворота этой команды, не буду делать это снова. Я уважаю „Милан“», - сказал Эль-Шаарави.

Ранее своим мнением о предстоящем дерби поделился Андрей Шевченко.

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