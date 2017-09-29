Асенсио: «Я не думаю о „Золотом мяче“»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио после подписания с клубом нового контракта заявил, что он на данный момент не думает о завоевании «Золотого мяча».

«Я пока не думаю о „Золотом мяче“. Я еще молод и моя карьера развивается шаг за шагом. Сегодня очень важный день для меня. Продление контракта с великим клубом - это предмет гордости», - сказал Асенсио.

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