Моуриньо: «МЮ некем заменить Лукаку, пока не вернется Ибрагимович»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо дал понять, что нападающий Ромелу Лукаку является практически безальтернативным вариантом для манкунианцев, пока в строй не вернется Златан Ибрагимович.

«Без Златана мы не можем прибегнуть к ротации Лукаку, тем более что Рэшфорд играет на многих других позициях. Таким образом, пока у нас нет Ибрагимовича, мы не можем предоставить отдых нашему девятому номеру.

Я бы не стал говорить, что Лукаку добился прогресса именно за последние 3 месяца. Он всегда использовал свои возможности, так что такие слова прозвучали бы несправедливо».

Швед, по прогнозам врачей, должен вернуться в строй в январе.

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