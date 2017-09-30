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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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17:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Кристал Пэлас
19:30 сегодня Челси -:- Манчестер Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 11 тур
17:00 сегодня Халл Сити -:- Бирмингем Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 сегодня Аугсбург -:- Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 сегодня Леганес -:- Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 сегодня СКА-Хабаровск -:- Ростов
14:00 сегодня Тосно -:- Ахмат
16:30 сегодня Рубин -:- Амкар
19:00 сегодня Спартак М -:- Урал
Россия. ФНЛ 2017/2018, 16 тур
13:00 сегодня Томь -:- Енисей
14:00 сегодня Крылья Советов -:- Зенит-2
17:00 сегодня Волгарь -:- Спартак-2
17:00 сегодня Авангард Кур -:- Кубань
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Моуриньо: «МЮ некем заменить Лукаку, пока не вернется Ибрагимович»

сегодня, 08:59

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо дал понять, что нападающий Ромелу Лукаку является практически безальтернативным вариантом для манкунианцев, пока в строй не вернется Златан Ибрагимович.

«Без Златана мы не можем прибегнуть к ротации Лукаку, тем более что Рэшфорд играет на многих других позициях. Таким образом, пока у нас нет Ибрагимовича, мы не можем предоставить отдых нашему девятому номеру.

Я бы не стал говорить, что Лукаку добился прогресса именно за последние 3 месяца. Он всегда использовал свои возможности, так что такие слова прозвучали бы несправедливо».

Швед, по прогнозам врачей, должен вернуться в строй в январе.

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Все комментарии
Alex12357 ответил Бригант 669
сегодня в 09:55
Бригант 669:
С Иброй МЮ будет еще сильнее!! с учетом того что кун агуэро выбыл, Чемпионство МЮ предпочтительнее!!
Да нужно ещё пару старичков с галер пригласить и что будет?-Американский футбол!
Ищущий и Понимающий
сегодня в 09:43
С Иброй МЮ станет ещё мощнее и думаю наведут шороху в ЛЧ!
Бригант 669
сегодня в 09:35
С Иброй МЮ будет еще сильнее!! с учетом того что кун агуэро выбыл, Чемпионство МЮ предпочтительнее!!
Бригант 669 ответил ander_herrera
сегодня в 09:34
ander_herrera:
одно я знаю точна рашфорд не вингер
у рэшфорда хорошо получается врываться!! а вот реализация часто подводит, но парень молодец стараеться!!
ander_herrera
сегодня в 09:20
одно я знаю точна рашфорд не вингер
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