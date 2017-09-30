Бубнов: «„Урал“ приехал к „Спартаку“ за победой»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил расстановку сил в преддверии матча 12-го тура РФПЛ «Спартак» - «Урал».

«Когда „Спартак“ разберется в обороне? Это вопрос к Каррере. Проблема очевидна: больше „Спартака“ пропустил только „Анжи“. В первую очередь ему нужно добиться стабильности в защите. Может быть, ему нужно брать игроков за руки на тренировках и учить. У нас сначала сажали ошибавшихся на скамейку, за повторную ошибку могли и из команды выгнать.

Не думаю, что у „Спартака“ должны быть проблемы с настроем на „Урал“. У них тяжелое положение в турнирной таблице. С „Ливерпулем“ была большая нагрузка, но это можно воспринимать как тренировку и дополнительную мотивацию. Добились успешного результата – настроение должно быть хорошим. Восстановился Промес, Джано должен сыграть, может, даже Зе Луиш.

В группе атаки проблем не будет, но все упирается в оборону. „Урал“ приедет за победой и даст бой, тем более у них есть опыт удачной игры с „красно-белыми“. При этом поставил на минимальную победу „Спартака“ – играют дома, хорошая группа атаки. Моменты точно будут».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте