Самедов: «„Спартаку“ необходимо исправлять ситуацию в чемпионате»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Уралом» в российской Премьер-Лиге. Напомним, что во вторник, 26 сентября, «Спартак» встречался с «Ливерпулем» (1:1).

«Успели ли футболисты переключиться с „Ливерпуля“ на „Урал“? Нам дали паузу. День отдыха после игры. Сегодня потренировались. Все понимают, что в чемпионате надо исправлять ситуацию. Переключились на это», - сказал Самедов.

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