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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Самедов: «„Спартаку“ необходимо исправлять ситуацию в чемпионате»

сегодня, 19:15
СпартакСпартак-:-УралУралЗавтра в 19:00 Не начался

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Уралом» в российской Премьер-Лиге. Напомним, что во вторник, 26 сентября, «Спартак» встречался с «Ливерпулем» (1:1).

«Успели ли футболисты переключиться с „Ливерпуля“ на „Урал“? Нам дали паузу. День отдыха после игры. Сегодня потренировались. Все понимают, что в чемпионате надо исправлять ситуацию. Переключились на это», - сказал Самедов.

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Все комментарии
DVOK68 ответил Валерыч
сегодня в 20:17
Валерыч:
И выпить за победу Спартака в матче с Уралом)
Логично конечно,чёткий путь
)
Валерыч ответил DVOK68
сегодня в 20:16
DVOK68:
Вылить из бутылки коньяк чтобы сдать посуду и купить бутылку пива? )
И выпить за победу Спартака в матче с Уралом)
Морозовский
сегодня в 20:15
Арбуз ! Спрячься ! Вылезешь, когда исправишь ситуацию.
DVOK68 ответил pereletnii
сегодня в 20:14
pereletnii:
Тобишь на лч решили забить чтобы попасть в зону еврокубков?))
Вылить из бутылки коньяк чтобы сдать посуду и купить бутылку пива?
)
DVOK68 ответил Валерыч
сегодня в 20:09
Валерыч:
Да, Ксения... Были времена. Это было как в сказке. Ведь, тогда, в 1/4 кубка чемпионов Спартак обыграл Реал в гостях 3-1, и вышел в полуфинал (!). Чуть-чуть не хватило. так, хочется вернуться в сказку....Будем мечтать, верить и надеяться!
Ещё в КК 93 в полуфинале с Антверпеном,будь он неладен..(
Счастье было так близко.
eaguar
сегодня в 20:08
Удачи Спартаку .
pereletnii
сегодня в 20:07
Тобишь на лч решили забить чтобы попасть в зону еврокубков?))
Валерыч ответил Ксения Громина
сегодня в 20:06
Ксения Громина:
Валерыч полностью прав. И что с этим делать. У меня муж также поиграл везде чтобы попасть в команду надо заплатить плюнул теперь с сыро футболом занимается, и Москву и питер на дух не переносит. А любимая команда говорит это романцевский спартак, если бы непродали игроков был бы у нас кубок чемпионов.
Да, Ксения... Были времена. Это было как в сказке. Ведь, тогда, в 1/4 кубка чемпионов Спартак обыграл Реал в гостях 3-1, и вышел в полуфинал (!). Чуть-чуть не хватило. так, хочется вернуться в сказку....Будем мечтать, верить и надеяться!
DVOK68
сегодня в 19:54
Млин Самед...С Ливерпулем-то выложились на все сто и даже больше,молодцы,вопросов нет.А с Уралом как будет?Снова "ненастроитесь" и "был тяжёлый матч в ЛЧ"?
Не,дорогой наш игрок,такое не прокатит.Выходите и сражайтесь как в с Ливерпулем,иначе лучше вообще не выходите на поле-технарь 0;3 будет честнее.
Блоссия
сегодня в 19:52
Завтра поддержим, но и вы уж не подведите)
Ксения Громина
сегодня в 19:51
Валерыч полностью прав. И что с этим делать. У меня муж также поиграл везде чтобы попасть в команду надо заплатить плюнул теперь с сыро футболом занимается, и Москву и питер на дух не переносит. А любимая команда говорит это романцевский спартак, если бы непродали игроков был бы у нас кубок чемпионов.
вячеслав остапенко
сегодня в 19:47
Я думаю Спартак с каждой игрой будет показывать хорошую игру и побеждать
Валерыч ответил Ксения Громина
сегодня в 19:46
Ксения Громина:
А серьезно жалко что и в футболе решают только деньги. У нас сын занимается футболом. Муж сказал только Казань. А питер и Москва денег хотят
Да,это плохо, что всё решают деньги... Столько талантливых ребят не могут себя проявить. Зато ленивых бездарностей с деньгами полным-полно в нашем футболе.
salaga
сегодня в 19:43
Ну, это разве что к 100-летнему юбилею Симоняна, если доживёт, дай Бог ему здоровья.
Валерыч
сегодня в 19:40
Надо исправлять! Пора! Да и Фортуна, вроде, опять к "Спартаку" вернулась.
Олег Борткевич
сегодня в 19:40
Старайтесь. "Зениту" нужны сильные соперники.
wingback
сегодня в 19:39
спартаку необходимо отправиться в пердив на радость всей стране...
Ксения Громина
сегодня в 19:38
А серьезно жалко что и в футболе решают только деньги. У нас сын занимается футболом. Муж сказал только Казань. А питер и Москва денег хотят
Ксения Громина
сегодня в 19:36
    вoлгoдoн
    сегодня в 19:31
    Много арбузов реализовано. Впереди новые вершины.
    кот сибиряк ответил Ксения Громина
    сегодня в 19:30
    Ксения Громина:
    Кот сибиряк похоже маленько не в сеБе Зенит надопосадить на огр бюджет они во 2 лиги будут
    А если нефть национализировать то Спартак совсем расформируют.
    ГЫ-ГЫ-ГЫ
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 19:27
    Не подведите Александр и Ко..).
    Ксения Громина
    сегодня в 19:27
      Rheinfall
      сегодня в 19:24
      надо и давно. не болтайте а играйте лучше.
      вованыч 80
      сегодня в 19:24
        кот сибиряк
        сегодня в 19:21
          Василий 50
          сегодня в 19:19
          И снова Самедов, он бы лучше играл так, как говорит.
          DVOK68
          сегодня в 19:18
          Давай не болтай а делай то о чём сказал.
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