Шалимов: «Три поражения подряд - это серьезная проблема»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
21:30 18’ Шальке-04 0:0 Байер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Краснодар
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
21:45 2’ Монако 0:0 Монпелье
  • Главные новости
  • Все новости
21:21
«Краснодар» потерпел поражение от «Арсенала»69
20:00
Кронке хочет купить долю Усманова в «Арсенале»26
16:13
Кокорин стал игроком недели в Лиге Европы. Фернандеш — третий142
14:33
Роналду — лучший игрок недели в Лиге чемпионов112
14:25
Гвардиола: «Месси — прелесть. Он делает лучше и тренеров, и своих одноклубников»76
21:36
Божович: «Считаю, что выиграли заслуженно»0
21:21
Пике: «Игра за сборную Испании - это повод для гордости»10
21:03
Матч с «Амкаром» станет для Бердыева 500-м на посту наставника «Рубина»4
21:02
Врач «Наполи»: «Милик может вернуться в январе»3
20:50
Радимов: «Не соглашусь, что победа над „Реал Сосьедадом“ далась легко»3
20:44
«Спартак», «Динамо» и «Локомотив» представили клубные издания FIFA 185
20:34
«Зенит» раздаст бесплатные билеты на домашние матчи против «Арсенала» и «Русенборга»26
20:24
Писарев: «Если Смолов имел шанс уехать в Германию, но не поехал, - я ему сочувствую»4
20:23
Марлос получил украинское гражданство9
20:15
Саутгейт: «В сборной Англии есть игроки, которые не заслужили места в команде»9
19:45
Моуриньо вызвали в мадридский суд по делу о неуплате налогов10
19:39
«Герта» продлила контракт с Платтенхардтом2
19:35
Шевченко: «Думаю, „Милан“ обыграет „Рому“»11
19:28
Монтелла: «Анчелотти может стать моим помощником»12
19:25
Конте: «„Манчестер Сити“ - хорошая команда. Они стали сильнее»6
19:15
Самедов: «„Спартаку“ необходимо исправлять ситуацию в чемпионате»51
19:08
Каррера: «Игрокам очень нужны болельщики»25
18:35
«Арсенал» — «Краснодар»: стартовые составы11
18:32
Руднев завершил карьеру в 29 лет14
18:06
В 2018 году на подготовку и проведение чемпионата мира бюджет потратит 21 млрд рублей14

Шалимов: «Три поражения подряд - это серьезная проблема»

сегодня, 21:44
АрсеналАрсенал1 : 0КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1).

«Не наш день? Наш или не наш день – зависит только от нас. Зависит от подготовки к игре. Потом день оказывается не наш… Потому что мы заслужили это сегодня.

Соперник превзошел нас в желании? Я не знаю, как это называется. Настрой, желание, злость какая-то… Но в этом он нас превзошел. Получилось так, что мы больше хотели закончить этот период. Думали о том, что делать после игры, и что будет происходить дальше. Хотя, думаю, у них тоже команда сидела на чемоданах. Мы играли таким образом, что давали сопернику уходить в контратаки. Поломали свою игру и дали им возможности, которые ищут почти все команды в матчах с нами.

Пауза в чемпионате кстати? Что тут сказать… Действительно – как нельзя кстати. Три поражения подряд. Бездарно закончили этот отрезок. Хотя до этого было три победы подряд. Будем думать, что делать. Это серьезная проблема. Идти вверху – серьезная проблема для игроков среднего уровня мастерства. Средний уровень мастерства получается тогда, когда ты не готовишься должным образом к играм. Когда готовишься, оно превращается в высокое», - сказал Шалимов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Igorello97
сегодня в 21:47
Хватит людей мучить, уходи скорее!
Leha-ha50
сегодня в 21:46
Главная проблема - это ты, Игорек!!!
вoлгoдoн
сегодня в 21:46
Чем-то напомнил Иркутского капитана)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100