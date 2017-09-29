Шалимов: «Три поражения подряд - это серьезная проблема»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1).

«Не наш день? Наш или не наш день – зависит только от нас. Зависит от подготовки к игре. Потом день оказывается не наш… Потому что мы заслужили это сегодня.

Соперник превзошел нас в желании? Я не знаю, как это называется. Настрой, желание, злость какая-то… Но в этом он нас превзошел. Получилось так, что мы больше хотели закончить этот период. Думали о том, что делать после игры, и что будет происходить дальше. Хотя, думаю, у них тоже команда сидела на чемоданах. Мы играли таким образом, что давали сопернику уходить в контратаки. Поломали свою игру и дали им возможности, которые ищут почти все команды в матчах с нами.

Пауза в чемпионате кстати? Что тут сказать… Действительно – как нельзя кстати. Три поражения подряд. Бездарно закончили этот отрезок. Хотя до этого было три победы подряд. Будем думать, что делать. Это серьезная проблема. Идти вверху – серьезная проблема для игроков среднего уровня мастерства. Средний уровень мастерства получается тогда, когда ты не готовишься должным образом к играм. Когда готовишься, оно превращается в высокое», - сказал Шалимов.

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