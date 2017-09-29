Писарев: «Если Смолов имел шанс уехать в Германию, но не поехал, - я ему сочувствую»

Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев заявил, что российские футболисты в данный момент не востребованы в ведущих европейских чемпионатах.

«Сейчас российские футболисты довольны своей жизнью здесь, но при всем при этом они еще и не востребованы в европейских чемпионатах, на мой взгляд, они не конкурентоспособны. Например, если в ходе летнего трансферного окна Федор Смолов реально имел шанс уехать в Германию, но не поехал, - я ему сочувствую. Александр Кокорин - это лучший игрок, которого я тренировал, у него есть скорость, а это очень важно в нынешнем футболе. Самая большая проблема в нашем футболе - у нас практически нет скоростных игроков; если Александр получит шанс показать себя в Европе, он должен за него цепляться», - сказал Писарев.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте