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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Писарев: «Если Смолов имел шанс уехать в Германию, но не поехал, - я ему сочувствую»

сегодня, 20:24

Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев заявил, что российские футболисты в данный момент не востребованы в ведущих европейских чемпионатах.

«Сейчас российские футболисты довольны своей жизнью здесь, но при всем при этом они еще и не востребованы в европейских чемпионатах, на мой взгляд, они не конкурентоспособны. Например, если в ходе летнего трансферного окна Федор Смолов реально имел шанс уехать в Германию, но не поехал, - я ему сочувствую. Александр Кокорин - это лучший игрок, которого я тренировал, у него есть скорость, а это очень важно в нынешнем футболе. Самая большая проблема в нашем футболе - у нас практически нет скоростных игроков; если Александр получит шанс показать себя в Европе, он должен за него цепляться», - сказал Писарев.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 21:49
Я думаю Смолов правильно поступил что не поехал играть в другие клубы
Gianfranco Zola ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 20:41
Дмитрий Аександров:
Сомневаюсь, что он имел реальные шансы перейти в европейский клуб, без понижения статуса.
Какой статус ты имеешь ввиду?
Морозовский
сегодня в 20:28
"Нас и здесь неплохо кормят!" Смолов уже надоел.
Дмитрий Аександров
сегодня в 20:27
Сомневаюсь, что он имел реальные шансы перейти в европейский клуб, без понижения статуса.
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