Радимов: «Не соглашусь, что победа над „Реал Сосьедадом“ далась легко»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу петербуржцев над «Реал Сосьедадом» (3:1) в Лиге Европы.

«Не соглашусь, что победа досталась легко. У испанцев хорошая, мастеровитая команда. Но „Зенит“ грамотно использовал свою тактическую схему. Были моменты, когда следовало прессинговать – так забили первый гол. В других ситуациях петербуржцы отдавали мяч сопернику, отходили назад и врывались в разреженное пространство за спину защитникам – это второй мяч. Хозяева знали, что „Реал Сосьедад“ применит открытый футбол.

Этого не скрывал и тренер Эусебио Сакристан. На послематчевой пресс-конференции он сказал, что клуб уже два года применяет такую тактику и продолжит делать это дальше. В „Зените“ просмотрели много матчей соперника и воспользовались его слабостями. Взять тот же первый мяч Кокорина – да, там ошибся вратарь, но какую передачу на свободное место отдал Паредес!»

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