Куман: «Если будет возможность подписать Санчеса - я сделаю это»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман посетовал на снижение атакующей мощи команды после ухода Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед».

«Когда мы продали Лукаку, я понимал, что мы не найдем сразу нападающего, который будет забивать по 25 мячей за сезон. Вероятно, это просто невозможно. Если у меня будет возможность подписать Месси - я сделаю это. То же самое с Санчесом, то же самое и с Роналду.

Не всегда можно найти замену Лукаку. Я ожидал больше голов от других наших форвардов, которых сейчас трое. У нас есть Сандро Рамирес, Умар Ниасс и Доминик Калверт-Льюин - всё это совершенно разные типы игроков».

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