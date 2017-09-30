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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:30 сегодня Хаддерсфилд -:- Тоттенхэм
17:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Кристал Пэлас
19:30 сегодня Челси -:- Манчестер Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 11 тур
17:00 сегодня Халл Сити -:- Бирмингем Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 сегодня Аугсбург -:- Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 сегодня Леганес -:- Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 Идет второй тайм, 70’ СКА-Хабаровск 1:1 Ростов
14:00 сегодня Тосно -:- Ахмат
16:30 сегодня Рубин -:- Амкар
19:00 сегодня Спартак М -:- Урал
Россия. ФНЛ 2017/2018, 16 тур
13:00 сегодня Томь -:- Енисей
14:00 сегодня Крылья Советов -:- Зенит-2
17:00 сегодня Волгарь -:- Спартак-2
17:00 сегодня Авангард Кур -:- Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 сегодня ПСЖ -:- Бордо
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Озил: «Моим кумиром всегда был Зидан»

сегодня, 12:00

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил снова рассказал, что он всегда хотел играть как француз Зинедин Зидан.

«Я восхищаюсь многими футболистами, но особенно мне нравятся творческие полузащитники, потому что это моё амплуа. Моим кумиром всегда был Зинедин Зидан, я постоянно смотрел его матчи и хотел играть так, как он».

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Все комментарии
Тибетус Тибатитус ответил вoлгoдoн
сегодня в 12:49
вoлгoдoн:
Мало в этом мире взаимности.У алжирского гения кумир Кристина.
Что еще может сказать хейтер Роналду и Реала
Artuom ответил вoлгoдoн
сегодня в 12:28
вoлгoдoн:
Мало в этом мире взаимности.У алжирского гения кумир Кристина.
Фигню не пиши...
А у Зидана кумиром был Энцо Франческоли. Ещё во время футбольной карьеры Зинедин восхищался им и копировал некоторые движения. И своего первого сына в честь него назвал.
вoлгoдoн
сегодня в 12:04
Мало в этом мире взаимности.У алжирского гения кумир Кристина.
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