Озил: «Моим кумиром всегда был Зидан»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил снова рассказал, что он всегда хотел играть как француз Зинедин Зидан.

«Я восхищаюсь многими футболистами, но особенно мне нравятся творческие полузащитники, потому что это моё амплуа. Моим кумиром всегда был Зинедин Зидан, я постоянно смотрел его матчи и хотел играть так, как он».

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