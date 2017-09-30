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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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17:00 сегодня Халл Сити -:- Бирмингем Сити
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16:30 сегодня Аугсбург -:- Боруссия Д
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14:00 Матч завершен Тосно 1:0 Ахмат
16:30 сегодня Рубин -:- Амкар
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13:00 Матч завершен Томь 1:1 Енисей
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:0 Зенит-2
17:00 сегодня Волгарь -:- Спартак-2
17:00 сегодня Авангард Кур -:- Кубань
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Данило: «Неймар, Иско и Марсело с другой планеты»

сегодня, 14:42

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Данило рассказал, какие игроки его особенно впечатлили на тренировках.

«Я говорю своим друзьям, что есть три футболиста с другой планеты, вместе с которыми я тренировался. Это Неймар, Иско и Марсело. 

Что касается Роналду, то он всегда нацелен на голы и результат.

Смена команды не прошла легко, но теперь я очень счастлив в Манчестере, меня тепло приняли. Меня очень радует возможность работы с Гвардиолой, потому что это действительно талантливый профессионал, что я всегда признавал».

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Все комментарии
Serge Boykov
сегодня в 15:47
Да чего уж там....их сколково разработало,не на своих же эксперементы ставить😂
Igo0rek
сегодня в 15:40
Некоторых послушаешь, так у нас одни инопланетяне в футбол играют. Ученые все гадают, как же колонизировать другие планеты, а тут вон оно что.
Evgeny Moreman
сегодня в 15:22
Кукушка хвалит петуха.
dzvinka
сегодня в 14:50
    требл ответил вoлгoдoн
    сегодня в 14:49
    вoлгoдoн:
    Марсело с планеты oбезьян,не иначе)
      требл ответил вoлгoдoн
      сегодня в 14:46
      вoлгoдoн:
      Марсело с планеты oбезьян,не иначе)
        вoлгoдoн
        сегодня в 14:43
        Марсело с планеты oбезьян,не иначе)
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