Данило: «Неймар, Иско и Марсело с другой планеты»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Данило рассказал, какие игроки его особенно впечатлили на тренировках.

«Я говорю своим друзьям, что есть три футболиста с другой планеты, вместе с которыми я тренировался. Это Неймар, Иско и Марсело.

Что касается Роналду, то он всегда нацелен на голы и результат.

Смена команды не прошла легко, но теперь я очень счастлив в Манчестере, меня тепло приняли. Меня очень радует возможность работы с Гвардиолой, потому что это действительно талантливый профессионал, что я всегда признавал».

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