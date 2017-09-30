«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» одержал уверенную победу над «Кристал Пэлас» (4:0) в матче 7-го тура чемпионата Англии.
Манчестер, стадион «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас» 4:0 (2:0)
Голы: Мата 3, Феллаини 35, Феллаини 49, Лукаку 85.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Валенсия, Мата (Эррера 77), Янг, Матич, Феллайни, Мхитарян (Лингард 66), Рэшфорд (Марсьяль 72), Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, ван Анхолт, Уорд, Дилэйни, Миливоевич, Кабай, Сако, Таунсенд, Панчон, Шлупп.
Главный тренер: Рой Ходжсон.
Судья: Майк Дин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
Ранее «Тоттенхэм» на выезде одержал победу над «Хаддерсфилдом» (4:0).
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