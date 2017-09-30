Бразилец Марлос вызван в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в команду бразильского полузащитника «Шахтера» Марлоса, который накануне получил украинское гражданство.
6 октября украинцы в рамках отбора на ЧМ-2018 сыграют с Косово, а 9 октября – с Хорватией.
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После начала кризиса, в Украину и так перестали ехать стоящие легионеры. Марлос один из последних кого мы могли натурализовать и я очень рад что натурализовали. Вряд ли в ближайшие время ожидается наплыв африканцев и бразильцев в наш чемп, тем более сильных, которые в течении 5 лет выстроятся за получением гражданства.
После начала кризиса, в Украину и так перестали ехать стоящие легионеры. Марлос один из последних кого мы могли натурализовать и я очень рад что натурализовали. Вряд ли в ближайшие время ожидается наплыв африканцев и бразильцев в наш чемп, тем более сильных, которые в течении 5 лет выстроятся за получением гражданства.
Территория в руине
Правят только дураки
Хлопцы стали голубки
Некому играть в футбол
Сплошь и рядом произвол
И поэтому Андрей
Не зовёт играть днарей
А бразил - другое дело
Тот играет очень смело
Может если повезёт
От позора их спасёт
Территория в руине
Правят только дураки
Хлопцы стали голубки
Некому играть в футбол
Сплошь и рядом произвол
И поэтому Андрей
Не зовёт играть днарей
А бразил - другое дело
Тот играет очень смело
Может если повезёт
От позора их спасёт