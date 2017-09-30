Гол Ярмоленко помог «Боруссии» обыграть «Аугсбург»

Дортмундская «Боруссия» на выезде одержала победу над «Аугсбургом» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Германии.
Аугсбург, стадион «WWK-Арена»
«Аугсбург» - «Боруссия» Д 1:2 (1:2)
Голы: Каюби 11 - Ярмоленко 4, Кагава 23.
«Аугсбург»: Хитц, Гауэлеу, Макс, Опаре, Хинтереггер, Хедира (Гу Чжа Чхоль 38), Байер, Каюби, Хеллер (Томми 81), Грегорич (Кордова 67), Финнбогасон.
Главный тренер: Мануэль Баум.
«Боруссия» Д: Бюрки, Папастатопулос, Толян, Пишчек, Бартра, Кагава (Топрак 81), Вайгль, Пулишич, Дауд (Кастро 57), Ярмоленко (Филипп 64), Обамеянг.
Главный тренер: Петер Бош.
Предупреждения: Каюби 62, Хеллер 75, Ку Чжа Чол 78, Опаре 87 - Тольян 73.
Судья: Марко Фриц.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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