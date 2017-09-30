«Челси» - «Манчестер Сити»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити». Напомним, что в данной встрече Серхио Агуэро, Венсан Компани и Бенжамин Менди не помогут «горожанам».
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кэйхилл, Кристенсен, Алонсо, Канте, Бакайоко, Фабрегас, Азар, Мората.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Фернандиньо, Делф, Де Брюйне, Д. Силва, Сане, Стерлинг, Жезус.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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