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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
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19:30 Закончился первый тайм Челси 0:0 Манчестер Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 11 тур
17:00 Матч завершен Халл Сити 6:1 Бирмингем Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Аугсбург 1:2 Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 сегодня Леганес -:- Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:1 Ростов
14:00 Матч завершен Тосно 1:0 Ахмат
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Амкар
19:00 Идет второй тайм, 71’ Спартак М 2:0 Урал
Россия. ФНЛ 2017/2018, 16 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:1 Енисей
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:0 Зенит-2
17:00 Матч завершен Волгарь 1:3 Спартак-2
17:00 Матч завершен Авангард Кур 0:1 Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 Матч завершен ПСЖ 6:2 Бордо
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Компани: «Вероятно, прекращу выступления за сборную Бельгии после чемпионата мира»

сегодня, 19:26

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани заявил, что готов прекратить выступления за сборную Бельгии после чемпионата мира-2018:

«Я точно не собираюсь завершать карьеру после чемпионата мира, но очень вероятно, что я прекращу выступления за сборную Бельгии.

В национальной команде об этом знают. Я делал все, что было в моих силах все эти годы, чтобы оставаться здоровым, всегда возвращался на поле после травм. Не хочу добавлять своим действиям героизма, но любой спортсмен подтвердит вам, насколько это тяжело».

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