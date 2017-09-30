Компани: «Вероятно, прекращу выступления за сборную Бельгии после чемпионата мира»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани заявил, что готов прекратить выступления за сборную Бельгии после чемпионата мира-2018:

«Я точно не собираюсь завершать карьеру после чемпионата мира, но очень вероятно, что я прекращу выступления за сборную Бельгии.

В национальной команде об этом знают. Я делал все, что было в моих силах все эти годы, чтобы оставаться здоровым, всегда возвращался на поле после травм. Не хочу добавлять своим действиям героизма, но любой спортсмен подтвердит вам, насколько это тяжело».

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