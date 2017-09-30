Зидан: «Новый контракт Роналду? Этими вопросами занимается клуб, я в этом не участвую»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал недавнее продление контракта «сливочными» с полузащитником Марко Асенсио, а также дал понять, что не знает, входит ли в планы клуба продление сотрудничества с нападающим Криштиану Роналду:

«Я рад, что Асенсио продлил контракт с клубом. Он тренируется вместе с Роналду каждый день и учится у Криштиану.

Собирается ли клуб продлевать контракт с Роналду? Этими вопросами занимается клуб, я в этом не участвую».

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