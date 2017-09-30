Паулиньо: «Месси пригласил меня в „Барселону“ во время матча сборных»

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо рассказал, что приглашение в клуб он получил от нападающего каталонской команды Лионеля Месси. Напомним, Паулиньо присоединился к «Барселоне» минувшим летом.

«Был товарищеский матч между Бразилией и Аргентиной. В одном из эпизодов Месси подошел ко мне и спросил, не хочу ли я выступать за „Барселону“. Я ответил согласием. Я был очень взволнован», - сказал Паулиньо.

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