Бенитес: «„Ливерпуль“ всегда уступал другим грандам по финансам»

Наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес в преддверии матча 7-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» отметил, что его бывшая команда уступает другим клубам, претендующим на победу в АПЛ, в финансовом плане:

«Когда я приехал в Ливерпуль, бюджет клуба был 20 млн фунтов. Когда я уходил, он был около 17 млн. Но люди всё равно говорили: Мы должны выиграть чемпионат, мы должны бороться за титул". Когда другие команды не на ходу, то ты можешь это сделать. У нас как-то было 86 очков, но мы финишировали вторыми. Почему? Потому что на первом был „Манчестер Юнайтед“. „Лестер“ выиграл титул потому что три или четыре топ-клуба были совсем в плохой форме.

Есть огромные клубы с огромными бюджетами и „Ливерпуль“ всегда был немного позади. Как можно завоёвывать трофеи?

Реальность такова, что команды, побеждающие в чемпионате, вероятно, в 90 процентах случаях, имеют наилучший бюджет».

После 6 туров «Ливерпуль» с 11 очками занимает 6 место в турнирной таблице, имея игру в запасе, отстаёт от «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», которые делят первую строчку, на 8 очков. В предыдущем туре «мерсисайдцы» одержали победу над «Лестером» (3:2).

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