Каррера: «Самому хочется понять, откуда столько травм»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение о ситуации с травмированными в его команде.

«Все люди допускают какие-то ошибки, а не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вы думаете, мне самому не хочется понять, откуда столько травм? Хочется! И я пытаюсь в этом разобраться. И разобраться, прежде всего, не ради сторонних наблюдателей, а для самого себя, чтобы в другой раз как-то избежать подобной ситуации.

Если вы ждете от меня какой-то сенсации, то напрасно. Анализируя происходящее, я прихожу к мысли о том, что определенное количество травм было, к сожалению, почти неизбежно. Наши ребята выжали из себя в прошлом сезоне не сто, а сто пятьдесят процентов сил и энергии. После такого сезона нужен полноценный отдых, а он ведь мало у кого получился – с учетом Кубка Конфедераций и прочих матчей национальных сборных. Из-за чемпионата мира-2018 сдвинулось начало сезона 2017/2018, что еще больше сузило рамки для летнего отдыха. Плюс к этому „Спартаку“ пришлось форсировать подготовку с учетом матча на Суперкубок России, который мы, кстати, выиграли. У нас не настолько длинная скамейка, чтобы безболезненно выйти из такой непростой ситуации, да еще с учетом борьбы сразу на трех фронтах. Вот и получилось, что многие ребята играют второй подряд сезон практически без отдыха, а любой человеческий организм – не вечная батарейка».

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