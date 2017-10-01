Итоги конкурса прогнозов за сентябрь

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь.
1-е место - Rino99
2-е место - Игорь Солнцев
3-е место - BLIZKRIG
4-е место - xeroMet
5-е место - Одно слово румын
6-е место - Scousers
7-е место - eaguar
8-е место - MEXANIKUS
9-е место - Икар-Икар
10-е место - исси62
11-е место - Митридат
12-е место - ЧингисХан
13-е место - Алексей Буренин
14-е место - ФантомасКа
15-е место - Obdulio Varela
16-е место - zumbagan
17-е место - ФорвардЪ
18-е место - Алсидес Гиджиев
19-е место - rubin kazzzan
20-е место - kizlik
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус.
Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».
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