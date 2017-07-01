Итоги конкурса прогнозов за июнь

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь.

1-е место - МуленРуж

2-е место - ВИСЕМИР

3-е место - 10номер

4-е место - ЮЗИК

5-е место - киэнджин

6-е место - Алсидес Гиджиев

7-е место - Гус Пойет

8-е место - VIPded

9-е место - Одно слово румын

10-е место - drug01

11-е место - Didika2016

12-е место - cska.78

13-е место - eaguar

14-е место - Obdulio Varela

15-е место - holms918

16-е место - Алексей Буренин

17-е место - Mikki

18-е место - grafff

19-е место - ДСА

20-е место - Zimmer

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».