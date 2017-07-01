Итоги конкурса прогнозов за июнь
Уважаемые посетители сайта!
Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь.
1-е место - МуленРуж
2-е место - ВИСЕМИР
3-е место - 10номер
4-е место - ЮЗИК
5-е место - киэнджин
6-е место - Алсидес Гиджиев
7-е место - Гус Пойет
8-е место - VIPded
9-е место - Одно слово румын
10-е место - drug01
11-е место - Didika2016
12-е место - cska.78
13-е место - eaguar
14-е место - Obdulio Varela
15-е место - holms918
16-е место - Алексей Буренин
17-е место - Mikki
18-е место - grafff
19-е место - ДСА
20-е место - Zimmer
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус.
Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».
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