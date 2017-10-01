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«Локомотив» разгромил «Динамо»

сегодня, 18:21
ЛокомотивЛокомотив3 : 0ДинамоДинамоМатч завершен

«Локомотив» в рамках 12-го тура чемпионата России одержал крупную победу над «Динамо» (3:0).

Москва, стадион «РЖД Арена»

«Локомотив» – «Динамо» 3:0 (2:0)
Голы: Фернандеш 24, Эдер 33, Алексей Миранчук 58.

«Локомотив»: Гильерме, Ан. Миранчук, Пейчинович, Кверквелия, Ал. Миранчук, Тарасов (Баринов 84), Игнатьев (Ротенберг 82), И. Денисов, Фернандеш, Лысов (В. Денисов,46), Эдер.
Главный тренер: Юрий Сёмин.

«Динамо»: Шунин, Терехов, Темников (Ташаев 65), Хольмен, Шуньич, Соу (Зотов 15), Соснин, Тиам, Козлов, Бечирай (Обольский 74), Луценко.
Главный тренер: Юрий Калитвинцев.

Предупреждение: И. Денисов 62.

Судья: Сергей Карасёв.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
koldynnoga ответил Gotlib
сегодня в 19:19
Gotlib:
От Карася другого мы и не ждали. Кажется он и в 13 г. сломал игру с участием этих команд.
    koldynnoga
    сегодня в 19:17
    обидно.куда катимся дальше?
    причём тут соу?...нет команды!
    как ни странно я готов к фнл....с такой комндой...жаль.а не жаль всех болел ДИНАМО ?
    Gotlib ответил Дима Головашич
    сегодня в 19:15
    Дима Головашич:
    С таким судейством играется легко и непринуждённо. Где красная для Кверквелии и Денисова?Почему Тарасов, сломавший Соу, даже жёлтую карту не получил?Я в шоке.
    От Карася другого мы и не ждали. Кажется он и в 13 г. сломал игру с участием этих команд.
    Jeck Denielse
    сегодня в 19:12
    Локо с победой..!!!!

    Во все времена была в Москве была хоть одна сильная команда.
    Сейчас - это Локомотив (Москва)........
    старина
    сегодня в 19:09
    Справедливая победа Локо
    Сергеевич вернулся 1 ответил Absinthe3
    сегодня в 19:08
    Absinthe3:
    Просто предположение: Зенит Локо Краснодар Ростов Рубин Спартак Ахмат Арсенал Т Уфа Урал Амкар Анжи Ска-Хабаровск Тосно Динамо М цска
    Сейчас конница тебя затопчет)))
    Killabyte
    сегодня в 19:08
    Опасения оказались напрасными,хорошо сыграли и заслуженно победили
    Смитерс ответил tuman960
    сегодня в 19:03
    tuman960:
    у Вас точно уже не будем-хотя кому я пишу тебе и это ....ю.!!
    Вот я и спрашиваю - откуда вы возьмёте капитана для баклановой фермы, если ваши покровители Динамо уничтожили? Кобелев, Данни, Кокорин... веками такскать поставляли вам хоть кого-то стоящего, по-браццки такскать - своих-то вы никогда вырастить не могли. А теперь что? Всё?
    Gotlib
    сегодня в 19:01
    Без Соу команда расклеилась. Самба стоит пол команды. Соснин очень хороший привозчик голов.
    andre_can
    сегодня в 19:00
    динамики в ФНЛ рвутся...
    Wh_Rabbit
    сегодня в 18:59
    Молодцы кочегары, на классе убрали чемпионов фнл
    Смитерс
    сегодня в 18:55
    Сейчас ещё Анжи баклановых дёрнет, и совсем таблица стрёмной станет...
    Leha-ha50
    сегодня в 18:55
    Без шансов для Динамо. Легко, красиво, да и без особого напряга!!!
    ПерекатиПоле
    сегодня в 18:54
    динамо в родной, уютный пердив движется. Молодцы, правильным путем идут)
    Leha-ha50 ответил Ваня лучший
    сегодня в 18:54
    Ваня лучший:
    Пожалуй Динамо снова в ФНЛ вернется. Жаль, великий клуб в прошлом! А сейчас ни состава, ни игры, ни тренера!
    У нас с составом проблемы вообще катастрофические, но мы не вылетим.
    Absinthe3
    сегодня в 18:53
    Просто предположение:
    Зенит
    Локо
    Краснодар
    Ростов
    Рубин
    Спартак
    Ахмат
    Арсенал Т
    Уфа
    Урал
    Амкар
    Анжи
    Ска-Хабаровск
    Тосно
    Динамо М
    цска
    Смитерс ответил Ваня лучший
    сегодня в 18:53
    Ваня лучший:
    Пожалуй Динамо снова в ФНЛ вернется. Жаль, великий клуб в прошлом! А сейчас ни состава, ни игры, ни тренера!
    Мучения Динамо с тех пор, как им вплотную занялись подельники Балоди Пу из внешторгбогадельни - это маленький макетик того, что происходит со страной в управлении бестолочей.
    Филипповых ответил Ваня лучший
    сегодня в 18:52
    Все тоже самое хотелось бы написать по эржэдэ. В ле сас...т большую з.пу.
    makkie
    сегодня в 18:52
    Паровозы ход набрали явно, пока единственные, кто составляет конкуренцию Зениту.
    Молодцы, удачи в Лиге Европы!
    tuman960 ответил Смитерс
    сегодня в 18:51
    Смитерс:
    Чему ты-то рад? Где теперь капитанов для своей клоаки брать будете?
    у Вас точно уже не будем-хотя кому я пишу тебе и это ....ю.!!
    нечитайло
    сегодня в 18:51
    браво
    Смитерс ответил tuman960
    сегодня в 18:50
    tuman960:
    РАД!!!!!!!!!
    Чему ты-то рад? Где теперь капитанов для своей клоаки брать будете?
    EGF555LOKO1
    сегодня в 18:49
    Локомотив стал чемпионом Москвы по итогам первого круга. 3 матча - 3 победы! Я даже не помню когда такое было последний раз. При этом не скажешь, что просто повезло. Что касается сегодняшнего матча, то как раз с командами из последней пятёрки Локомотив играет особенно трудно. Эти клубы часто мешают играть, а не сами играют. Да и Динамо разыгралось только при 0-3 и счёт 4-1 или 5-1 был бы более справедлив сегодня.

    Португальского нападающего перехваливать конечно не стоит, но в сравнении со Шкулетичем или африканцем, которого к арабам отправили он действительно нормальным нападающим может показаться.
    Остапчук 67
    сегодня в 18:48
    "Динамо" рассыпается?
    Лёха Шахтинский ответил фанат джигурды
    сегодня в 18:44
    фанат джигурды:
    Как не валидольное??? А несостоявшиеся голы Миранчуков и Эдера?)))
    Привет Костян, Привет Друг! Локо с красивой Победой!!! Догоняйте Питер пацаны, а мы весной в тройку призеров РФПЛ подтянемся.
    Паровозов
    сегодня в 18:43
    Красивая и яркая победа, такими темпами можно и о ЛЧ помечтать !
    НЕ президент рфс
    сегодня в 18:43
    Динамо команда-лифт?
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 18:42
    Палыч доволен). Видно по глазам-сияют. С победой Локо! Красиво играли с душой.
    Динамо не унывать... Хреново, паршиво, но не отчаиваться.
    Ярангвельгви Йорингель.
    сегодня в 18:40
    Динамо идет семимильными шагами туду, откуда пришло. Из Пердива!
    Ваня лучший
    сегодня в 18:40
    Пожалуй Динамо снова в ФНЛ вернется. Жаль, великий клуб в прошлом! А сейчас ни состава, ни игры, ни тренера!
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