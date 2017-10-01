«Локомотив» разгромил «Динамо»

«Локомотив» в рамках 12-го тура чемпионата России одержал крупную победу над «Динамо» (3:0).
Москва, стадион «РЖД Арена»
«Локомотив» – «Динамо» 3:0 (2:0)
Голы: Фернандеш 24, Эдер 33, Алексей Миранчук 58.
«Локомотив»: Гильерме, Ан. Миранчук, Пейчинович, Кверквелия, Ал. Миранчук, Тарасов (Баринов 84), Игнатьев (Ротенберг 82), И. Денисов, Фернандеш, Лысов (В. Денисов,46), Эдер.
Главный тренер: Юрий Сёмин.
«Динамо»: Шунин, Терехов, Темников (Ташаев 65), Хольмен, Шуньич, Соу (Зотов 15), Соснин, Тиам, Козлов, Бечирай (Обольский 74), Луценко.
Главный тренер: Юрий Калитвинцев.
Предупреждение: И. Денисов 62.
Судья: Сергей Карасёв.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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