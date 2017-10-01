ЦСКА не сумел переиграть «Уфу»

В поединке 12-го тура РФПЛ ЦСКА и «Уфа» голов не забивали.
Москва, стадион «ВЭБ-Арена»
ЦСКА – «Уфа» – 0:0
Нереализованный пенальти: Натхо 89
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий (Игнашевич 46), Щенников, Фернандес, Васин, Головин, Вернблум (Миланов 76), Натхо, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов (Чалов 69).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
«Уфа»: Беленов, Табидзе, Аликин, Йокич, Живоглядов, Стоцкий, Пауревич, Ванек (Карп 84), Сысуев (Обляков 67), Игбоун (Фатаи 80), Тумасян.
Главный тренер: Сергей Семак.
Судья: Сергей Лапочкин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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