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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 сегодня Герта -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
17:15 сегодня Барселона -:- Лас-Пальмас
21:45 сегодня Реал -:- Эспаньол
Италия. Серия А 2017/2018, 7 тур
13:30 Матч завершен Наполи 3:0 Кальяри
16:00 11’ Беневенто 0:0 Интер
16:00 15’ Лацио 0:0 Сассуоло
19:00 сегодня Милан -:- Рома
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА 0:0 Уфа
16:30 сегодня Локомотив М -:- Динамо М
19:00 сегодня Анжи -:- Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
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ЦСКА не сумел переиграть «Уфу»

сегодня, 15:52
ЦСКАЦСКА0 : 0УфаУфаМатч завершен

В поединке 12-го тура РФПЛ ЦСКА и «Уфа» голов не забивали.

Москва, стадион «ВЭБ-Арена» 

ЦСКА – «Уфа» – 0:0
Нереализованный пенальти: Натхо 89

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий (Игнашевич 46), Щенников, Фернандес, Васин, Головин, Вернблум (Миланов 76), Натхо, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов (Чалов 69).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

«Уфа»: Беленов, Табидзе, Аликин, Йокич, Живоглядов, Стоцкий, Пауревич, Ванек (Карп 84), Сысуев (Обляков 67), Игбоун (Фатаи 80), Тумасян.
Главный тренер: Сергей Семак.

Судья: Сергей Лапочкин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Александр Ющенко ответил puperr
сегодня в 16:15
puperr:
Почему неадекватные болельщики ЦСКА "шутки" шутят про Спартак, когда у самих есть выездной цирк?
у нас писхбольница на гастролях
морозз ответил papic337
сегодня в 16:15
papic337:
Такие пенальти только для ЦСКА 100%-ные. Когда такие пенальти ставят против ЦСКА визгу про купленного судью очень много. Чалов упал сам. Без посторонней помощи. Касание было, но только не каждое касание это нарушение правил. Футбол это контактный вид спорта. Запрещено наносить удар по ногам соперника, а этого не было и в помине.
Ты не прав, удар был нанесён сзади по бьющей ноге...тем самым явный срыв голевой атаки! В Европе дают пенальти и удаляют за такие нарушения!
drug01
сегодня в 16:15
Пенальти надо забивать! !!
ivany4 ответил romarez
сегодня в 16:15
romarez:
а где все те клоуны - писерманы, перелетные, литейные, перекати поле, русская лошадьартем, красно-синий-самый синий?
Изучают новые слова, готовятся к следующим турам.))
RussianHorse ответил Николай Еремеев
сегодня в 16:15
Николай Еремеев:
Я ничего понять не могу - судя по матчам ЦСКА в этом сезоне ,Гончаренко -кубок не нужен, чемпионат тоже , еврокубки тоже не по силам тянуть ,хочется спросить . что вообще нужно ему в нашей команде, чего он хочет добиться , команда ни на что не готова , держится на плаву только на опыте ветеранов ?
Деньги 💰. Достаточно 2 место занять и попасть ЛЧ. И в этом розыгрыше ЛЧ заработать.
Глупо было думать, что таким составом мы сможем бороться за золото.
Leha-ha50
сегодня в 16:14
Интересно был бы послушать Гинера. В следующем матче за молодежку играть будет некому, поскольку пацанам придется играть за основу, всвязи с травмами Вернблума, Дзагоева, Березуцкого......да и полуживого Натхо можно смело на лавку сажать.
papic337 ответил Пастух
сегодня в 16:14
Пастух:
А если бы, в моменте с пенальти ,Чалый забил(там Беленов потащил),судья отменил бы гол???
Естессено.
spartach091
сегодня в 16:14
Даже стандартный пенальти не помог😂😂😂
Алексстелс
сегодня в 16:14
Жена(а может муж,не слежу за его личной жизнью)Акинфеева,настолько привыкла к пропущенным Игаря и его рекордам в ЛЧ,что без пропущенного домой не пускает.Ночевать сегодня ему у Понтуса,утку выносить.
Jeck Denielse
сегодня в 16:14
Крах.....
Небольшой такой ...но крах....

4 последних игры (Авангард,Динамо,МЮ,Уфа) - побед 0 - забит 1 гол.........

Позитива не видно....травмы не прибавляют надежд на успех...
Спартак уже в 4-х очках от армейцев.....
А ближайшие 2 тура ЦСКА играть с Краснодаром и Зенитом.....

Всегда...почти всегда болею за армейцев,если они не играют с Зенитом.....ибо интересно наблюдать как можно по максимуму использовать ресурс команды в отсутствии трансферов и длинной скамейки.....

По-любому удачи с Краснодаром и Базелем.....но по-моему "бензин кончается"......

P.S. Пенальти 50/50 ......назначать спорный пенальти на 89-й минуте - надо быть или одноклассником Гинера или иметь тёщу в Уфе.......но наверно справедливость взяла верх....... просто Беленов лучший вратарь, чем Натхо пенальтист.....
papic337 ответил Leha-ha50
сегодня в 16:14
Leha-ha50:
Что на поле делает Натхо - непонятно? Миланов и быстрее и техничнее. Витиньо с Кержакова что ль пример взял : лупит когда надо и не надо. Что с Дзагоевым , что без него - результат один. Надо сажать стариков на лавку дать играть молодым, пусть набираются опыта, в ЧР и в ЛЧ все равно ничего не светит. Пеналь законный, как бы там спартачи не ерепенились. Знал заранее , что Бибрик бкдет бить низом вправо и тихонько. Как оказалось и Беленов был в курсе. Натхо вообще бить разучился , уж не вспомнить когда плотненько бил по воротам. Вполне закономерный результат! Удачи Уфе!!! А нам как получится, пусть молодняк практикуется, хуже то точно не будет.
Чтобы объективно определить законный пенальти или нет, просто переверни ситуацию и ответь на вопрос:"Согласился бы ты с таким пенальти в свои ворота"? Думается, что ты с пеной у рта доказывал бы, что пенальти левейший.
romarez
сегодня в 16:13
а где все те клоуны - писерманы, перелетные, литейные, перекати поле, русская лошадьартем, красно-синий-самый синий?
Пастух
сегодня в 16:13
А если бы, в моменте с пенальти ,Чалый забил(там Беленов потащил),судья отменил бы гол???
Vladimir808 ответил Т34
сегодня в 16:13
Т34:
Ничего удивительного нет в такой игре "армейцев". На кубок выставили не основной состав, дали отдохнуть "звездам", на матче с МЮ эти "звезды" продолжили отдыхать, отходили матч пешком, только молодняк пытался бегать. А теперь идет речь о какой-то усталости команды, которая часто играет. Правда не видно, что она играет, наверное тренера сливают.
Все намного проще. Этот состав просто свое отыграл.
По тренеру: Гинер заявил, что ему легче сменить тренера,
чем обновить состав. Для нашего футбола это печально.
Doping87
сегодня в 16:13
Чтоб переигрывать УФУ надо играть не в 5 защитников и не в 7.
Т34 ответил Александр Ющенко
сегодня в 16:12
Александр Ющенко:
тренер сам себя сливает
На матче с МЮ, когда Ганчарэнка показывали крупным планом, его задумчивый взгляд и
выражение лица говорили: куда я попал и как отсюда вырваться?
artsinalex
сегодня в 16:11
Любимый тост Хинера "До дна"!!!
ivany4 ответил Александр Ющенко
сегодня в 16:11
Александр Ющенко:
не гони , посмотри повтор пенальти был
Игра не одним пенальти славится!!
Понтуса надо было удалять, да и пол команды должны были сидеть на горчичниках. Не мне, а тебе нужна справедливость,что бы понять что команда =0!
ALEX26659
сегодня в 16:11
говорят гинер пенальти в кредит взял...
Александр Ющенко ответил kozakovandr
сегодня в 16:11
kozakovandr:
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - https://vkk.me/спам
это игрокам пишешь?
Алексей Гузман
сегодня в 16:09
Сразу по поводу пенальти..Он не левый. Он ,в отличие от Спартак -Анжи , был! То что не забили так это меня,как болельщика Зенита,очень обрадовало!
Пастух ответил veretennikoff-gud
сегодня в 16:09
veretennikoff-gud:
Не одной желтой сегодня, это говорит что матч был не грубый.
Это говорит о судейской неадекватности.
Верблуму ещё в первом тайме надо было показывать,но Лапочка видно разрешает на себя слюной брызгать.
Ну и если дал пенальти,будь последователен дай и карточку.
papic337 ответил морозз
сегодня в 16:09
морозз:
Судья отсудил отлично, пенальти был сто пудовый и это факт! Но забивать в ЦСКА походу некому, да и потеря Дзагоева оказалась фатальной...пропал креатив! Ну а игра Уфы кроме раздражения этим антифутболом ничего более не вызывает!
Такие пенальти только для ЦСКА 100%-ные. Когда такие пенальти ставят против ЦСКА визгу про купленного судью очень много. Чалов упал сам. Без посторонней помощи. Касание было, но только не каждое касание это нарушение правил. Футбол это контактный вид спорта. Запрещено наносить удар по ногам соперника, а этого не было и в помине.
artsinalex ответил Т34
сегодня в 16:09
Т34:
Ничего удивительного нет в такой игре "армейцев". На кубок выставили не основной состав, дали отдохнуть "звездам", на матче с МЮ эти "звезды" продолжили отдыхать, отходили матч пешком, только молодняк пытался бегать. А теперь идет речь о какой-то усталости команды, которая часто играет. Правда не видно, что она играет, наверное тренера сливают.
ЦСКА устал отскакивать!!!
Александр Ющенко ответил ivany4
сегодня в 16:09
ivany4:
Видимо Лапочкин сегодня в долг "работал" с конями!)
не гони , посмотри повтор пенальти был
Leha-ha50
сегодня в 16:08
Что на поле делает Натхо - непонятно? Миланов и быстрее и техничнее. Витиньо с Кержакова что ль пример взял : лупит когда надо и не надо. Что с Дзагоевым , что без него - результат один. Надо сажать стариков на лавку дать играть молодым, пусть набираются опыта, в ЧР и в ЛЧ все равно ничего не светит. Пеналь законный, как бы там спартачи не ерепенились. Знал заранее , что Бибрик бкдет бить низом вправо и тихонько. Как оказалось и Беленов был в курсе. Натхо вообще бить разучился , уж не вспомнить когда плотненько бил по воротам.
Вполне закономерный результат! Удачи Уфе!!! А нам как получится, пусть молодняк практикуется, хуже то точно не будет.
Vladimir808 ответил Аргeнтинeц
сегодня в 16:08
Аргeнтинeц:
А Головин всё ещё конкурент Мхитаряна?
Его сегодня закрыл Живоглядов, не проходящий в основу Динамо.
Александр Ющенко ответил Т34
сегодня в 16:08
Т34:
Ничего удивительного нет в такой игре "армейцев". На кубок выставили не основной состав, дали отдохнуть "звездам", на матче с МЮ эти "звезды" продолжили отдыхать, отходили матч пешком, только молодняк пытался бегать. А теперь идет речь о какой-то усталости команды, которая часто играет. Правда не видно, что она играет, наверное тренера сливают.
тренер сам себя сливает
Koenig Moryak. ответил papic337
сегодня в 16:08
papic337:
Беленов красавец! Респект и уважуха! Уфе надо было играть смелее. Сегодняшний ЦСКА не та команда, которую стоит бояться.
Конечно, что боятся середняка.
ivany4
сегодня в 16:08
Видимо Лапочкин сегодня в долг "работал" с конями!)
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