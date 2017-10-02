Зидан: «Такое чувство, будто Иско играет на улице с друзьями. Мне это нравится»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан впечатлен игрой полузащитника Иско, который отметился дублем в воскресном матче с «Эспаньолом»:

«Иско выглядит очень уверенным, так как понимает, насколько он важен для „Реала“. Он выступает так, будто играет на улице с друзьями, и мне это нравится. Игрок продолжает развитие, а если что-то не получается, то не паникует и остается терпеливым.

Ему комфортно на поле с одноклубниками. Я в восторге оттого, что мы всё чаще и чаще видим его лучшие качества».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте