Дубль Иско принес «Реалу» победу над «Эспаньолом»

В поединке 7-го тура чемпионата Испании «Реал» одержал дежурную победу над «Эспаньолом».
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» – «Эспаньол» – 2:0 (1:0)
Голы: Иско 30, Иско 71
«Реал»: Навас, Ашраф, Варан, Рамос, Начо, Модрич (Себальос 82), Каземиро, Кроос (Васкес 69), Иско (Майораль 90), Роналду, Асенсио.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Эспаньол»: Пау, Санчес (Гранеро 69), Лопес, Эрмосо, Кариколь, Рока (Наварро 46), Дардер, Фуэго, Хурадо (Гарсия 46), Баптистао, Морено.
Главный тренер: Кике Санчес Флорес.
Предупреждения: Начо 36, Санчес 65, Каземиро 77.
Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другой встрече тура «Барселона» разгромила «Лас-Пальмас».
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Асенсио не понравился... эгоист, часто всё сам хочет сделать.
Не пропустили, но не сказать что в защите Реал сыграл образцово.
Ну а так ожидаемая победа. Жду матчей против ТТХ...
Асенсио не понравился... эгоист, часто всё сам хочет сделать.
Не пропустили, но не сказать что в защите Реал сыграл образцово.
Ну а так ожидаемая победа. Жду матчей против ТТХ...