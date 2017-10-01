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Дубль Иско принес «Реалу» победу над «Эспаньолом»

сегодня, 23:33
РеалРеал2 : 0ЭспаньолЭспаньолМатч завершен

В поединке 7-го тура чемпионата Испании «Реал» одержал дежурную победу над «Эспаньолом».

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» – «Эспаньол» – 2:0 (1:0)
Голы: Иско 30, Иско 71

«Реал»: Навас, Ашраф, Варан, Рамос, Начо, Модрич (Себальос 82), Каземиро, Кроос (Васкес 69), Иско (Майораль 90), Роналду, Асенсио.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Эспаньол»: Пау, Санчес (Гранеро 69), Лопес, Эрмосо, Кариколь, Рока (Наварро 46), Дардер, Фуэго, Хурадо (Гарсия 46), Баптистао, Морено.
Главный тренер: Кике Санчес Флорес.

Предупреждения: Начо 36, Санчес 65, Каземиро 77.

Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другой встрече тура «Барселона» разгромила «Лас-Пальмас».

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Все комментарии
barcelona and cruyff
сегодня в 23:53
Игра еще не налажена у Реала. Проблемы в обороне есть,как и в Барсе. Адекватов с победой
95-shishani-95 ответил Donetsk_the_BEST
сегодня в 23:52
Donetsk_the_BEST:
Из важных никого не продали, главная ошибка что не купили напа. А так Реал показывает себя в важных матчах с тяжелым соперником, не оставляя им и шанса. А вот в проходных матчах беда, но сегодня, при вялой игре выиграли, а с Бетисом и Леванте, при атакующей и красивой игре очки потеряли. Так что подтянуть реализацию в проходных матчах и все будет норм, сча молодежь Зидан натаскает будет вообще огонь!
Продали, ещё как продали!
Мората щас очень необходим.
Пепе и Данило продали, Данило ладно, а вот Пепе, он мог в любой момент выйти и показать отличную игру, и Рамосу с Вараном тоже отдых нужен!
Ну, что есть, то есть! Будем надеяться на лучшее!
Конор MакГрегор
сегодня в 23:50
А Ашраф не плох)
Конор MакГрегор
сегодня в 23:49
77футбол..Лично мое мнение..И вроде доминировали по показателям,но все уныло..Не знаю,но побед с крупным счетом и не видать..Кто бы,что не говорил,но до барсы Гвардиолы нам не добраться..Мы и титулы берем,но нет сметающей все и вся игры..Асенсио никакой,совсем не похож на себя прежнего..Пз раскатывают мяч,а он в штрафной стоит мяч ждет..Начо: игрок не плохой,но так и останется вечно запасным..Не плохие матчи выдает,но никакого фейерверка..А Роналду жаль,одни тупые забросы,и никакого точного паса..Не хватает Озила,вот кто умел разрезать оборону одним пасом..
Donetsk_the_BEST ответил 95-shishani-95
сегодня в 23:49
95-shishani-95:
Большая беда у Реала в игре! Продали важных игроков, а на замену никого(толкового)! Без Марсело и Карвахаля вообще плохо, хоть они и косячили много в последнее время! Реалу надо пройти этот спад, хотя бы по 1-0 победами! Ненужные желтые много получают! Плюс к травмированным и дисквы не хватало!
Из важных никого не продали, главная ошибка что не купили напа.
А так Реал показывает себя в важных матчах с тяжелым соперником, не оставляя им и шанса. А вот в проходных матчах беда, но сегодня, при вялой игре выиграли, а с Бетисом и Леванте, при атакующей и красивой игре очки потеряли. Так что подтянуть реализацию в проходных матчах и все будет норм, сча молодежь Зидан натаскает будет вообще огонь!
alexfor ответил Джон Смит 1
сегодня в 23:49
Джон Смит 1:
С победой ! Новичков попробовал Зидан в игре, постепенно дает почувствовать свои силы молодёжи. Ну и Эспаньол это не дворовый Лас Пальмас.
да уж, эспаньол куда хуже
Пластун
сегодня в 23:45
Нет пенальти-нет гола
95-shishani-95
сегодня в 23:43
Большая беда у Реала в игре!
Продали важных игроков, а на замену никого(толкового)!
Без Марсело и Карвахаля вообще плохо, хоть они и косячили много в последнее время!
Реалу надо пройти этот спад, хотя бы по 1-0 победами!
Ненужные желтые много получают! Плюс к травмированным и дисквы не хватало!
eleven LC
сегодня в 23:42
с победой Реал! еще команда не в лучшей форме,и Марса с Карвахалем не хватает! и нападающий еще один нужен!
NGY
сегодня в 23:41
С долгожданной победой Мадридисты!

Не скажу, что победили уверенно, но победу заслужили.

По игрокам:
Рамос, человек привоз, что он сегодня творил в защите, забивай не хочу, подарки сопернику.
Роналду, если был здоровый Бэйл, лучше бы Зизу поменял Криштиану во втором тайме.
Вообщем, два игрока на букву "R" провалившие сегодняшний матч на своих позициях полностью.
Асенсио, парень зазвездился что-ли, напрашивающиеся пасы не дает, сам все хочет исполнить.

Иско, сегодня поймал кураж, был везде и всюду и как итог, лучший игрок матча!

Еще раз с победой Реал!
NOVA
сегодня в 23:41
Реал с победой!!! ну реализация все же опять хромает!!!
Gleb Kolestnikov
сегодня в 23:40
Месси 74т на Роналду.Кайфует с его игры,не одной не пропускает,первый в очереди за билетами на их игры ,с ночив очереди стоит.))))
Ty4ka98
сегодня в 23:40
Странная игра в исполнении "Реала", не привычная что ли.

Тем не менее - фанатов "Реала" с победой!
Artuom
сегодня в 23:40
Неожиданно Роналду сыграл полностью на команду. Больше передач под удар, чем ударов от самого Роналду...
Асенсио не понравился... эгоист, часто всё сам хочет сделать.
Не пропустили, но не сказать что в защите Реал сыграл образцово.

Ну а так ожидаемая победа. Жду матчей против ТТХ...
Donetsk_the_BEST ответил Owl Fake
сегодня в 23:39
Owl Fake:
Жалко Реал. Пенальти не ставят - статиста огорчают. Если бы Эспаньол был хоть чуть наглее у увереннее в себе, то ее только бы сравняли счет, но и вперёд вышли.
А как МЮ в суперкубке в одну калитку вынесли?) Учитывая даже то что во втором тайме бросили играть, все равно выиграли)
Джон Смит 1
сегодня в 23:38
С победой ! Новичков попробовал Зидан в игре, постепенно дает почувствовать свои силы молодёжи. Ну и Эспаньол это не дворовый Лас Пальмас.
Donetsk_the_BEST
сегодня в 23:37
Дежурная победа! Игра была не такая интересная и атакующая как в прошлых играх, но зато Реал выиграл, молодцы! Иско с дублем!
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 23:37
Слабо.. Я про сам матч. Эспаньол простил несколько раз нашу оборону при счете 1-0.. А забили бы, то ушли бы в оборону - и очередная ничья. Криштиано очень сложно одному в нападении бегать. Лукас Васкес - косячник.

Без Марсело и Карвахаля Реал как самолёт без крыльев.
BarsfanBaku
сегодня в 23:37
с победой вас , только вот не понравилось как Рон не радуется за голы одноклубников и злиться что не может забить .и это не матч сборной Испании а реала .
Roy Harper
сегодня в 23:37
НУ НАКОНЕЦ-ТО ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА, ЕЩЕ И НУЛЕВАЯ! Поздравления лос бланкос
Конор MакГрегор
сегодня в 23:37
Никакого чувства удовольствия от победы,слабо..
Bezymniy Ispanec
сегодня в 23:36
Всех Друзей-Мадридиста с Победой!!! Иско просто Волшебник!Hala Madrid!!!
Owl Fake
сегодня в 23:36
Жалко Реал. Пенальти не ставят - статиста огорчают.
Если бы Эспаньол был хоть чуть наглее у увереннее в себе, то ее только бы сравняли счет, но и вперёд вышли.
Слайш
сегодня в 23:36
В пол ноги сыграли, в два мяча выиграли..С победой всей сливочных!
zakirjan_87
сегодня в 23:35
С победой Мадрид!
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