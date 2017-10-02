Зидан: «Роналду очень разочарован своей игрой»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Эспаньолом» (2:0).

«Мы одержали победу и взяли три очка - это то, что нам было нужно. В первом тайме играли поинтересней, ну а во втором тайме немного сказалась усталость после стольких игр.

Игра Роналду? Он очень расстроен, но я думаю, что все в порядке. Он приносит пользу команде. Его пас на Иско был великолепен. А что касается голов, то думаю, что ситуация изменится в ближайшее время», - сказал Зидан.

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