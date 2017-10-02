Перес: «Роналду — лучший игрок в мире, а Зидан — лучший тренер»

Президент «Реала» Флорентино Перес счастлив, что Криштиану Роналду и Зинедин Зидан сохраняют верность клубу:

«Мы гордимся, что в нашем составе играет лучший игрок в мире, Криштиану Роналду. Четыре „Золотых мяча“ и на подходе пятый, четыре „Золотых бутсы“. Это лучший нападающий в истории „Реала“. Показательный пример ДНК мадридисты: талант и амбиции.

Клуб тренирует лучший тренер в мире, наш символ, Зинедин Зидан. Он представляет всё то, чем является „Реал“. Зинедин зарекоменlовал себя отличным менеджером, будучи в свое время выдающимся игроком. Талантливый профессионал. Это группа уникальных игроков, призванные запечатлеть незабываемую эру клуба».

Напомним, в последнем матче чемпионата Испании «Реал» обыграл «Эспаньол».

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