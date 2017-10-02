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Перес: «Роналду — лучший игрок в мире, а Зидан — лучший тренер»

сегодня, 08:22

Президент «Реала» Флорентино Перес счастлив, что Криштиану Роналду и Зинедин Зидан сохраняют верность клубу:

«Мы гордимся, что в нашем составе играет лучший игрок в мире, Криштиану Роналду. Четыре „Золотых мяча“ и на подходе пятый, четыре „Золотых бутсы“. Это лучший нападающий в истории „Реала“. Показательный пример ДНК мадридисты: талант и амбиции.

Клуб тренирует лучший тренер в мире, наш символ, Зинедин Зидан. Он представляет всё то, чем является „Реал“. Зинедин зарекоменlовал себя отличным менеджером, будучи в свое время выдающимся игроком. Талантливый профессионал. Это группа уникальных игроков, призванные запечатлеть незабываемую эру клуба».

Напомним, в последнем матче чемпионата Испании «Реал» обыграл «Эспаньол».

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Все комментарии
sir_Alex
сегодня в 08:46
А сам Перес – лучший президент)) Круг замкнулся.
ОлегV
сегодня в 08:36
"Каждый кулик своё болото хвалит"

пора нам Зидана в Россию приглашать, пусть покажет класс на сборной, вот мы и поглядим лучший или нет.
Рауль и Зидан
сегодня в 08:34
Ещё бы лучшего президента нам
ДАША Д
сегодня в 08:32
Всякий свое болото хвалит.
рус фан
сегодня в 08:29
Перес пытается подбодрить Зидана и Криштиану, это неплохо, у команды сейчас спад и травмированы пол основного состава, надеюсь когда команда будет в норме трудности отступят и Реал выйдет на полную мощность. Да и зимой надо топ форварда попытаться прикупить на мой взгляд.
Майкл59ru
сегодня в 08:28
Мне всегда нравилось чувство юмора Переса и его неиссякающий оптимизм. Роналда скатывается потихоньку,Реал в зоне ЛЕ,а он всё твердит "Роналду-лучший игрок,Зидан-лучший тренер!" )
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