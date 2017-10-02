Рики Ламберт завершил карьеру

Нападающий Рики Ламберт, посвятивший всю свою игровую карьеру выступлениям в чемпионате Англии, принял решение «повесить бутсы на гвоздь». 35-летний футболист попрощался с фанатами:

«Мне посчастливилось заниматься этим видом спорта так долго, как я мог. В течение моей карьеры были взлеты и падения, но возможность представлять такие клубы как „Саутгемптон“ и „Ливерпуль“, а также сборную Англии на чемпионате мира, превзошла все мои мечты.

Хотел бы поблагодарить поклонников всех клубов, в которых я выступал, особенно болельщиков „Саутгемптона“. Здесь я провел свои лучшие годы и наладил особые взаимоотношения со всеми, кто связан с клубом».

Последним клубом Ламберта был «Кардифф Сити», который игрок покинул в августе 2017 года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте