Бэйл признан автором самого красивого гола недели в ЛЧ. Фернандо — третий

На сайте УЕФА завершилось голосование за автора самого красивого гола, забитого в последнем туре Лиги чемпионов. На победу претендовали полузащитник «Спартака» Фернандо, форвард ПСЖ Эдинсон Кавани и другие футболисты, но лучшим оказался хавбек «Реала» Гарет Бэйл, отметившийся первым забитым мячом в ворота дортмундской «Боруссии». Валлиец набрал 23% от всех голосов.

Лишь на один процент от него отстал полузащитник «Селтика» Скотт Синклейр, а третье место осталось за спартаковским бразильцем Фернандо (19%).

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