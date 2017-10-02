Бэйл признан автором самого красивого гола недели в ЛЧ. Фернандо — третий

На сайте УЕФА завершилось голосование за автора самого красивого гола, забитого в последнем туре Лиги чемпионов. На победу претендовали полузащитник «Спартака» Фернандо, форвард ПСЖ Эдинсон Кавани и другие футболисты, но лучшим оказался хавбек «Реала» Гарет Бэйл, отметившийся первым забитым мячом в ворота дортмундской «Боруссии». Валлиец набрал 23% от всех голосов.
Лишь на один процент от него отстал полузащитник «Селтика» Скотт Синклейр, а третье место осталось за спартаковским бразильцем Фернандо (19%).
Собственно, сам гол! 😍#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/WK0qMxbVbL— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 октября 2017 г.
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Всё ему мало, мало, мало...