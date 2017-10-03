Булыкин: «Матч с „Динамо“ можно назвать лучшим для „Локо“ в этом сезоне»

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал разгромную победу «железнодорожников» над «Динамо» в 12-м туре чемпионата России (3:0):

«Высокая самоотдача игроков „Локомотива“ и отсутствие недооценки соперника привели к убедительной и красивой победе команды. С поправкой на нынешнее состояние „Динамо“ можно назвать этот матч лучшим для „Локо“ в нынешнем сезоне. Отрадно, что команде удалось быстро восстановиться после матча с „Фаставом“. Матч с чешским клубом начинался очень поздно, закончился ближе к полуночи, и у „железнодорожников“ было всего двое суток на подготовку к „Динамо“. Это говорит об отличном функциональном состоянии футболистов „Локо“».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте